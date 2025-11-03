Ataque en el barrio El Manglito, en La Paz deja a un hombre sin vida y un lesionado

Un hombre identificado como Ulises “N” perdió la vida y otro, de nombre Luis Antonio, resultó lesionado tras un ataque registrado en el barrio El Manglito de La Paz, Baja California Sur. La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un reporte oficial.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes entre las calles Sonora y Rangel, donde se escucharon fuertes detonaciones, lo que alertó de inmediato a los vecinos, quienes dieron parte a las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, el primero habría recibido disparos a quemarropa, mientras que el segundo fue atacado con un objeto contundente, presuntamente en un intento por escapar. Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur realizaron el levantamiento de indicios y del cuerpo.

El barrio El Manglito, es reconocido como una de las zonas más tradicionales y con historia pesquera en la ciudad de La Paz, por lo que el hecho ha generado alarma entre los vecinos de esta colonia emblemática de la capital sudcaliforniana.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el móvil y los responsables del ataque, mientras la comunidad exige que se refuercen las medidas de seguridad en una zona que busca recuperar su habitual tranquilidad.

El caso de El Manglito se suma a una serie de hechos violentos y ataques que han comenzado a inquietar a la capital sudcaliforniana, una ciudad que históricamente ha presumido de ser un lugar tranquilo. Los vecinos, aún con temor, piden que este suceso no quede impune y que se restaure la seguridad en las calles donde, hasta hace poco, los niños jugaban libremente y los pescadores conversaban al atardecer.