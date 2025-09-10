Tragedia en Bangkok: leones devoran a cuidador de zoológico ante turistas

El experimentado cuidador Jian Rangkharasamee, de 58 años, murió tras ser atacado por un grupo de leones frente a decenas de visitantes en el zoológico Safari World Bangkok, en Tailandia, confirmaron este miércoles las autoridades.

El incidente se registró alrededor de las 11:00 horas en la zona de safari del parque, donde los turistas recorren el hábitat en vehículos. Testigos relataron que el trabajador descendió de su jeep dentro del área de leones y, de inmediato, uno de los felinos lo atacó por la espalda.

Otros seis o siete animales se sumaron a la agresión mientras los visitantes intentaban espantarlos tocando las bocinas de sus autos. El ataque de los leones duró cerca de 15 minutos hasta que otro empleado logró intervenir y trasladarlo a un hospital, donde perdió la vida.

Tres décadas dedicado a los grandes felinos

Rangkharasamee tenía casi 30 años de trayectoria en Safari World, considerado uno de los zoológicos más grandes de Asia, famoso por permitir recorridos cercanos con tigres y leones. Su esposa declaró que amaba su labor y siempre fue cuidadoso con los animales.

Safari World cerrará la zona de leones

El Departamento de Vida Silvestre de Tailandia informó que la zona de recorrido con leones permanecerá cerrada hasta garantizar la seguridad de los visitantes. Safari World Bangkok expresó sus condolencias y anunció que reforzará sus protocolos internos para evitar nuevas tragedias.