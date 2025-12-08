Ataque al interior de cuartel militar deja tres soldados muertos en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que tres elementos, dos militares y un Guardia Nacional fueron asesinados a balazos por un soldado dentro de un cuartel militar en construcción en el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente.

El ataque ocurrió en el poblado de Tepalcuatitla, cuando el agresor, un soldado uniformado intentó abandonar el recinto portando su arma de cargo, presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia. Al ser interceptado por sus compañeros, el militar abrió fuego contra al menos cinco agentes, dejando dos muertos en el lugar y varios heridos.

Entre los heridos, un hombre falleció en el hospital miliar luego de varias horas. Entre las víctimas figuran dos miembros de las fuerzas castrenses y un elemento de la Guardia Nacional.

El agresor logró huir tras el ataque, pero fue detenido horas después del ataque, tras un operativo de búsqueda que incluyó patrullajes en tierra y aire. Hasta ahora su identidad se mantiene reservada.

Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer las causas del ataque, mientras familiares y compañeros exigen respuestas. El caso genera conmoción por tratarse de un incidente grave al interior de una instalación militar, cuyo origen, posible manipulación de arma de cargo o uso de sustancias, aún está bajo investigación.