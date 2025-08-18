Ataque armado deja dos fallecidos en celebración religiosa de San Miguel de Allende (Video)

Un Ataque Armado ocurrido durante una celebración religiosa en la colonia Infonavit Malanquín, en San Miguel de Allende, dejó como saldo, 19 alcanzados por las balas, de los cuals resultaron dos fallecidos y 17 heridos, de acuerdo con información oficial proporcionada por las autoridades municipales.

El presidente municipal, Mauricio Trejo, informó que el ataque fue dirigido contra tres presuntos delincuentes identificados como José Luis N., alias “El Chato”; Emmanuel N., alias “El Manny”; y Óscar N., alias “El Junior”. Dos de ellos habrían perdido la vida, mientras que otro permanece hospitalizado bajo resguardo de las autoridades competentes.

El alcalde aclaró que, aunque la agresión se focalizó en esas personas, la violencia alcanzó a civiles que se encontraban en la festividad religiosa. De los 19 alcanzados por las balass, 16 eran asistentes ajenos a los hechos y nueve permanecen hospitalizados recibiendo atención médica.

Las autoridades municipales, en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, se encuentran trabajando en el esclarecimiento de lo ocurrido. El presidente municipal destacó que se está proporcionando toda la información necesaria a las instancias correspondientes para dar con los responsables.

De acuerdo con el reporte, las tres personas contra quienes iba dirigido el Ataque Armado contaban con antecedentes graves, entre ellos violación y narcomenudeo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo contra ellos. Sin embargo, la agresión derivó en consecuencias para la población civil, lo que generó indignación en la comunidad de San Miguel de Allende.

La gobernadora del estado también se ha mantenido al tanto del caso, según informó el alcalde, quien aseguró que la prioridad es brindar apoyo a las víctimas y garantizar que se haga justicia. Se subrayó que tanto la administración local como la estatal se encuentran comprometidas en reforzar la seguridad de la zona.

El presidente municipal expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró que la seguridad debe construirse en conjunto con la ciudadanía. Señaló que, pese a la indignación generada, su compromiso es seguir trabajando para evitar que hechos de esta magnitud se repitan en San Miguel de Allende.