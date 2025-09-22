Comandos atacan cuatro instalaciones de la Fiscalía en Baja California; incendiando vehículos oficiales

Miembros del crimen organizado realizaron ataques simultáneos a distintos puntos de la Fiscalía General de Baja California.

Los hechos comenzaron alrededor de la medianoche del sábado 20 de septiembre, cuando un comando armado irrumpió de forma violenta en las instalaciones de la Fiscalía en Ensenada, en la colonia Praderas del Ciprés.

Allí, amagaron al guardia de seguridad, ingresaron al inmueble oficial y prendieron fuego a tres unidades oficiales.

Simultáneamente en otra sede de la FGE en Ensenada, ubicada sobre Novena e Insurgentes, sujetos desconocidos lanzaron bombas molotov contra botes de basura y vehículos que estaban estacionados cerca, aunque sin mayores consecuencias.

Ya en Tijuana, durante la madrugada del domingo 21 de septiembre, atacantes incendiaron vehículos oficiales en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y realizaron daños en diferentes puntos de la ciudad.

Mensajes intimidatorios y narcomanta en Mexicali

Además de los ataques físicos, fue colocada una narcomanta en un puente peatonal sobre la calzada Independencia, cerca de Río Nuevo en Mexicali.

El texto va dirigido al agente Trujillo, jefe del área de Homicidios de Mexicali, firmado supuestamente por “La Chapiza” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades estatales confirmaron que no hay personas lesionadas ni detenidas hasta el momento.

Instancias como bomberos, policía estatal, Agencia Estatal de Investigación y cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno fueron movilizados.

Se reforzó la vigilancia en todos los recintos de la Fiscalía, con presencia permanente de seguridad.