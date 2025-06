Asesinan al jefe de la Guardia Revolucionaria en ataques israelíes; Irán responde: “Sangre por sangre”

Una nueva escalada bélica sacudió Medio Oriente este jueves, luego de que se confirmara una segunda ola de ataques israelíes dirigidos al oeste de Irán. Según reportes de la Radio del Ejército israelí, las explosiones ocurrieron en la ciudad de Piranshahr, ubicada cerca de la frontera con Irak.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, mayor general Hossein Salami, murió durante uno de los ataques. Las explosiones provocaron un incendio en la sede militar que terminó con la vida del alto mando iraní, según el mismo reporte.

Ataques israelíes en Irán desatan amenazas de represalias “sangre por sangre”

El medio estatal también señaló que se teme la muerte de otros altos funcionarios, entre ellos el general Gholamali Rashid y dos científicos clave para el programa nuclear iraní: el Dr. Tehranchi y Fereydoon Abbasi.

En respuesta, el general Shekarchi, portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió que Israel y Estados Unidos “pagarán un precio muy alto”. Añadió que se desatará una respuesta contundente contra el “régimen sionista”.

