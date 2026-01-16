Guerra energética en invierno deja a cientos de miles sin luz ni calefacción en Ucrania y Rusia

El impacto directo de la guerra sobre la infraestructura energética volvió a golpear con fuerza a civiles de ambos lados del frente, luego de que ataques cruzados entre Rusia y Ucrania dejaran a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción en pleno invierno, con temperaturas extremas que agravan la emergencia humanitaria.

La capital ucraniana enfrenta uno de los episodios más severos desde el inicio del conflicto. En Kiev, alrededor de 200 mil personas quedaron sin calefacción ni suministro eléctrico tras nuevos bombardeos contra la red energética, una situación que también se extendió a municipios cercanos como Bucha, Irpin y Hostomel, donde comunidades completas quedaron sin acceso al calor en condiciones climáticas bajo cero.

El alcance de los daños va más allá de cortes temporales. En Kiev, al menos 800 edificios residenciales resultaron afectados por los ataques a la infraestructura eléctrica, mientras que las bajas temperaturas, con mínimas nocturnas cercanas a los menos 20 grados Celsius, han complicado las labores de reparación y aumentado el riesgo para la población más vulnerable.

La respuesta humanitaria se ha intensificado ante la magnitud del problema. Equipos de la Cruz Roja trabajan de manera coordinada con los servicios de emergencia ucranianos para distribuir alimentos y bebidas calientes, además de habilitar estaciones de carga para teléfonos móviles, con una capacidad de atención diaria de unas 700 personas, aunque el organismo advierte que la demanda podría crecer si continúan los ataques.

El gobierno ucraniano reconoció la gravedad del momento. El presidente Volodímir Zelenski anunció la declaratoria de estado de emergencia en el sector energético, al considerar que las consecuencias de los bombardeos, combinadas con el deterioro del clima, requieren decisiones urgentes y mayor flexibilidad operativa para enfrentar apagones, fallas de calefacción y riesgos para la población.

Desde Kiev, el propio Zelenski señaló que las medidas aplicadas hasta ahora han sido insuficientes y planteó la necesidad de ampliar los centros de resguardo contra el frío, facilitar la carga de dispositivos electrónicos e incluso ajustar los toques de queda nocturnos en zonas donde la situación de seguridad lo permita. Estas declaraciones abrieron un nuevo frente de tensión política interna.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, rechazó las críticas presidenciales y aseguró que la calefacción ya fue restablecida en la mayoría de los edificios afectados, con excepción de unos 400 de un total de 6 mil, además de sostener que los centros de apoyo operan de manera permanente para atender a la población durante la contingencia.

Del lado ruso, la crisis energética también se hizo sentir con fuerza. En la región fronteriza de Briansk, ataques ucranianos dañaron una central térmica y una subestación eléctrica, dejando sin suministro a más de 70 mil personas en dos municipios, mientras que en Bélgorod las autoridades locales han advertido que los cortes masivos podrían obligar a evacuar comunidades enteras si no se estabiliza la situación.

Las autoridades rusas atribuyen la emergencia a ataques contra infraestructura civil, en un contexto de temperaturas que rondan los menos 10 grados Celsius durante el día y descienden aún más por la noche. En esa región, se estima que más de medio millón de personas han sufrido cortes de electricidad y calefacción en semanas recientes, confirmando que el conflicto energético se ha convertido en uno de los frentes más críticos de la guerra.

