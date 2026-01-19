Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 19 de Enero, 2026
Los Cabos

Refuerzan atención en colonias de Los Cabos con enfoque en derechos humanos

La Coordinación Municipal de Derechos Humanos realizó mesas de trabajo con 20 subdelegaciones para optimizar la atención ciudadana y asegurar que cada gestión se realice bajo principios de respeto y legalidad.
19 enero, 2026
IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el propósito de fortalecer la atención ciudadana con derechos humanos en Los Cabos , el XV Ayuntamiento llevó a cabo mesas de trabajo especializadas dirigidas a autoridades auxiliares en distintas colonias del municipio.

La actividad fue organizada por la Coordinación Municipal de Derechos Humanos como parte de la política de gobierno abierta impulsada por el alcalde Christian Agúndez Gómez, la cual busca que la atención ciudadana con derechos humanos en Los Cabos sea más ágil, cercana y eficiente.

Las mesas se desarrollaron en la sala de juntas de la Dirección General de Seguridad Pública y fueron encabezadas por la titular de Derechos Humanos, Claudia Armenta López. Durante su intervención subrayó que es fundamental que las subdelegaciones cuenten con herramientas administrativas y también con formación sólida para garantizar la atención ciudadana con derechos humanos en Los Cabos .

La capacitación estuvo a cargo de Karla Janeth Armenta Rodríguez y María del Carmen Henríquez Madrigal, quienes trabajaron con 20 personas subdelegadas. A través de ejercicios prácticos y análisis territorial, se elaborará un diagnóstico que permitirá diseñar una ruta de acción específica para mejorar la respuesta institucional.

Este esquema permitirá que cada subdelegación gestione y canalice adecuadamente los informes vecinales, priorizando soluciones efectivas bajo un marco de legalidad y respeto.

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca consolidar mecanismos permanentes que fortalezcan la gestión comunitaria y aseguren servicios públicos más eficientes y con perspectiva de derechos humanos en todas las colonias de Los Cabos.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

