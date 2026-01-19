Refuerzan atención en colonias de Los Cabos con enfoque en derechos humanos

Con el propósito de fortalecer la atención ciudadana con derechos humanos en Los Cabos , el XV Ayuntamiento llevó a cabo mesas de trabajo especializadas dirigidas a autoridades auxiliares en distintas colonias del municipio.

La actividad fue organizada por la Coordinación Municipal de Derechos Humanos como parte de la política de gobierno abierta impulsada por el alcalde Christian Agúndez Gómez, la cual busca que la atención ciudadana con derechos humanos en Los Cabos sea más ágil, cercana y eficiente.

Las mesas se desarrollaron en la sala de juntas de la Dirección General de Seguridad Pública y fueron encabezadas por la titular de Derechos Humanos, Claudia Armenta López. Durante su intervención subrayó que es fundamental que las subdelegaciones cuenten con herramientas administrativas y también con formación sólida para garantizar la atención ciudadana con derechos humanos en Los Cabos .

Lee más: Paso a desnivel de Fonatur registra avance superior a lo programado

La capacitación estuvo a cargo de Karla Janeth Armenta Rodríguez y María del Carmen Henríquez Madrigal, quienes trabajaron con 20 personas subdelegadas. A través de ejercicios prácticos y análisis territorial, se elaborará un diagnóstico que permitirá diseñar una ruta de acción específica para mejorar la respuesta institucional.

Este esquema permitirá que cada subdelegación gestione y canalice adecuadamente los informes vecinales, priorizando soluciones efectivas bajo un marco de legalidad y respeto.

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca consolidar mecanismos permanentes que fortalezcan la gestión comunitaria y aseguren servicios públicos más eficientes y con perspectiva de derechos humanos en todas las colonias de Los Cabos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur