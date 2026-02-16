¡Atención! Hoy inicia el registro de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, anunció que a partir de este lunes 16 y hasta el domingo 22 de febrero se llevará a cabo el registro para incorporar a nuevos beneficiarios a los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (65 años o más) y la Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años).

Para facilitar la atención, se han instalado más de 2,500 módulos de Bienestar que darán servicio en un horario de 10:00 a 16:00 horas en todos los estados de la República Mexicana. Los interesados deben acudir el día que les corresponda según la letra inicial de su primer apellido, una estrategia diseñada para evitar aglomeraciones y agilizar el trámite administrativo de la dependencia federal.

El calendario oficial establece que el lunes 16 corresponde a las letras A, B, C; el martes 17 a D, E, F, G, H; el miércoles 18 a las letras I, J, K, L, M; el jueves 19 a N, Ñ, O, P, Q, R; y el viernes 20 a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aquellas personas que no puedan asistir el día asignado, podrán realizar su trámite los días sábado 21 y domingo 22 de febrero, cuando se atenderá a todas las letras.

Contexto y requisitos para inscribirse a la Pensión Bienestar

Es importante recordar que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional en México, mientras que el programa para mujeres de 60 a 64 años busca reconocer toda una vida de trabajo y cuidado.

Para completar el registro con éxito, los solicitantes deben presentar: identificación oficial vigente, CURP de reciente impresión, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto para recibir notificaciones sobre su tarjeta bancaria.

En caso de que el solicitante no pueda trasladarse al módulo por motivos de salud o fuerza mayor, la Secretaría de Bienestar ofrece la opción de solicitar una visita domiciliaria. Para ello, un familiar puede iniciar el trámite o llamar a la Línea de Bienestar al número 800-639-4264, para que un Servidor de la Nación acuda directamente a la vivienda y realice el censo correspondiente.

Finalmente, se informó que estos programas se complementan con la estrategia Salud Casa por Casa, la cual ya ha superado los 10 millones de consultas médicas gratuitas a domicilio.

