Refuerzan en La Paz la atención pecuaria para proteger la salud animal y la producción rural
El Ayuntamiento de La Paz reforzó durante 2025 la atención pecuaria en comunidades rurales del municipio mediante acciones de asistencia veterinaria y acompañamiento técnico.
Esto con el objetivo de fortalecer la salud animal, prevenir riesgos sanitarios y mejorar la productividad del sector ganadero.
Programa PROMATYZ refuerza la sanidad animal en zonas rurales del municipio
Las acciones realizadas a través de la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Económico, intensificaron durante 2025 la atención pecuaria en comunidades rurales mediante la implementación del Programa Municipal de Asistencia Técnica Pecuaria y Zoonosis (PROMATYZ), como respuesta directa a solicitudes ciudadanas y de subdelegados municipales
Lo que permitió ampliar el alcance del programa en beneficio de los productores y las familias dedicadas a la actividad pecuaria.
Consolidando así, una política pública orientada al bienestar animal y el desarrollo económico local de las zonas rurales del municipio.
Solicitudes ciudadanas detonaron la ampliación del programa pecuario
De acuerdo con datos compartidos por el ayuntamiento, a lo largo del 2025 se atendieron a 140 personas pertenecientes a las delegaciones de:
- San Antonio,
- El Carrizal,
- Los Planes,
- Los Barriles y
- El Pescadero.
Sin embargo, se le brindó atención prioritaria a la delegación de Los Dolores, pues ahí se concentra la mayoría de la demanda de servicios pecuarios.
Asimismo, se brindó atención veterinaria a un total de 356 animales, entre bovinos, caprinos, equinos, mulas y porcinos.
Los diagnósticos más frecuentes fueron piroplasmosis, desnutrición y deshidratación, condiciones que requieren intervención oportuna para evitar afectaciones sanitarias y pérdidas en la producción ganadera
Estas acciones forman parte de una política municipal que prioriza el desarrollo rural sostenible, la salud animal y el bienestar de las comunidades, fortaleciendo el vínculo entre el gobierno local y los sectores productivos del municipio.
