Refuerzan en La Paz la atención pecuaria para proteger la salud animal y la producción rural

El Ayuntamiento de La Paz reforzó durante 2025 la atención pecuaria en comunidades rurales del municipio mediante acciones de asistencia veterinaria y acompañamiento técnico.

Esto con el objetivo de fortalecer la salud animal, prevenir riesgos sanitarios y mejorar la productividad del sector ganadero.

Programa PROMATYZ refuerza la sanidad animal en zonas rurales del municipio

Las acciones realizadas a través de la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Económico, intensificaron durante 2025 la atención pecuaria en comunidades rurales mediante la implementación del Programa Municipal de Asistencia Técnica Pecuaria y Zoonosis (PROMATYZ), como respuesta directa a solicitudes ciudadanas y de subdelegados municipales

Lo que permitió ampliar el alcance del programa en beneficio de los productores y las familias dedicadas a la actividad pecuaria.

Consolidando así, una política pública orientada al bienestar animal y el desarrollo económico local de las zonas rurales del municipio.

Solicitudes ciudadanas detonaron la ampliación del programa pecuario

De acuerdo con datos compartidos por el ayuntamiento, a lo largo del 2025 se atendieron a 140 personas pertenecientes a las delegaciones de:

San Antonio ,

, El Carrizal ,

, Los Planes ,

, Los Barriles y

y El Pescadero.

Sin embargo, se le brindó atención prioritaria a la delegación de Los Dolores, pues ahí se concentra la mayoría de la demanda de servicios pecuarios.

Asimismo, se brindó atención veterinaria a un total de 356 animales, entre bovinos, caprinos, equinos, mulas y porcinos.

Los diagnósticos más frecuentes fueron piroplasmosis, desnutrición y deshidratación, condiciones que requieren intervención oportuna para evitar afectaciones sanitarias y pérdidas en la producción ganadera

Estas acciones forman parte de una política municipal que prioriza el desarrollo rural sostenible, la salud animal y el bienestar de las comunidades, fortaleciendo el vínculo entre el gobierno local y los sectores productivos del municipio.

