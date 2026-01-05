Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 5 de Enero, 2026
La Paz

Refuerzan en La Paz la atención pecuaria para proteger la salud animal y la producción rural

A través del programa PROMATYZ, el Ayuntamiento de La Paz brindó atención veterinaria y técnica a productores rurales durante 2025
5 enero, 2026
Foto: Ayuntamiento de La Paz

El Ayuntamiento de La Paz reforzó durante 2025 la atención pecuaria en comunidades rurales del municipio mediante acciones de asistencia veterinaria y acompañamiento técnico.

Esto con el objetivo de fortalecer la salud animal, prevenir riesgos sanitarios y mejorar la productividad del sector ganadero.

Programa PROMATYZ refuerza la sanidad animal en zonas rurales del municipio

Las acciones realizadas a través de la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Económico, intensificaron durante 2025 la atención pecuaria en comunidades rurales mediante la implementación del Programa Municipal de Asistencia Técnica Pecuaria y Zoonosis (PROMATYZ), como respuesta directa a solicitudes ciudadanas y de subdelegados municipales

Lo que permitió ampliar el alcance del programa en beneficio de los productores y las familias dedicadas a la actividad pecuaria.

Consolidando así, una política pública orientada al bienestar animal y el desarrollo económico local de las zonas rurales del municipio.

Solicitudes ciudadanas detonaron la ampliación del programa pecuario

De acuerdo con datos compartidos por el ayuntamiento, a lo largo del 2025 se atendieron a 140 personas pertenecientes a las delegaciones de:

  • San Antonio,
  • El Carrizal,
  • Los Planes,
  • Los Barriles y
  • El Pescadero.

Sin embargo, se le brindó atención prioritaria a la delegación de Los Dolores, pues ahí se concentra la mayoría de la demanda de servicios pecuarios.

Asimismo, se brindó atención veterinaria a un total de 356 animales, entre bovinos, caprinos, equinos, mulas y porcinos.

Los diagnósticos más frecuentes fueron piroplasmosis, desnutrición y deshidratación, condiciones que requieren intervención oportuna para evitar afectaciones sanitarias y pérdidas en la producción ganadera

Estas acciones forman parte de una política municipal que prioriza el desarrollo rural sostenible, la salud animal y el bienestar de las comunidades, fortaleciendo el vínculo entre el gobierno local y los sectores productivos del municipio.

