Protección Civil asegura atención en refugios temporales en Cabo San Lucas

Tras el paso de la tormenta Lorena, los albergues en Cabo San Lucas continúan habilitados. Actualmente, 49 personas de zonas de alto riesgo reciben atención prioritaria.

Los albergues en operación son:

Primaria Juana Inés de la Cruz: 26 personas (7 niñas, 5 niños, 7 mujeres —una embarazada—, 5 hombres y 2 bebés).

CBTIS #256: 14 personas (2 mujeres, 10 hombres y 2 adultos mayores).

Primaria Héroes 1847: 9 personas (1 niña, 1 niño, 3 mujeres y 4 hombres).

El coordinador de Protección Civil en Cabo San Lucas, Carlos Alberto León Avilés, destacó:

“Estamos garantizando alimentación, techo y atención médica, especialmente a niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.”

Hizo un llamado a la población a mantenerse alerta a los avisos oficiales y evitar permanecer en zonas de riesgo hasta confirmar condiciones de seguridad.

Además, invitó a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpias playas y espacios públicos, no solo después de emergencias, sino de manera constante.

“Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse, a mantener limpias nuestras playas y espacios públicos, porque este esfuerzo no debe ser solo después de un huracán, sino todos los días. Si cada quien pone un granito de arena, lograremos un Cabo San Lucas más limpio, seguro y digno para nuestras familias y visitantes”, concluyó O. Uribe.

