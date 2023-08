Investigación por atentado contra Ciro Gómez Leyva será atraído por FGR

El periodista Ciro Gómez Leyva informó que la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación del atentado en su contra, el cual ocurrió el pasado 15 de diciembre mientras se dirigía a su hogar al sur de la Ciudad de México. En relación con este incidente, hasta el momento se ha procesado a 13 individuos.

Comparecí ante el Ministerio Público Federal para solicitar la facultad de atracción sobre el atentado del que fui víctima. La @FGRMexico me informó que a la brevedad ejercitará la facultad de atracción en términos del 21 del CNPP. CGL

Mediante su cuenta en la plataforma Twitter, el comunicador comunicó que la FGR asumirá la pesquisa del ataque que experimentó en diciembre de 2022. En el mismo mensaje, reveló que se presentó ante el Ministerio Público Federal para solicitar la transferencia del caso, petición que ha sido aceptada.

“Comparecí ante el Ministerio Público Federal para solicitar la facultad de atracción sobre el atentado del que fui víctima. La @FGRMexico me informó que a la brevedad ejercitará la facultad de atracción en términos del 21 del CNPP”, expresó Gómez Leyva.

Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha llevado a cabo acciones legales contra 13 personas en relación con el caso, la intervención de la FGR responde a la búsqueda de Gómez Leyva por entender el motivo detrás del atentado y descubrir quiénes son los responsables.

Tras las investigaciones realizadas luego del ataque, el presentador del noticiero principal de Imagen Televisión agradeció la labor de la fiscalía capitalina.

El periodista se presentó ante el Ministerio Público Federal para solicitar la transferencia del caso, acción que fue admitida. Esto se produce después de que, el pasado día 14 de agosto, Gómez Leyva señalara que la FGJ-CDMX no había avanzado en la investigación a lo largo de ocho meses desde el atentado armado.

La noche del 15 de diciembre, Ciro Gómez Leyva seañaló que fue atacado por individuos armados mientras viajaba en su automóvil a pocos metros de su hogar.

“Dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de la camioneta que yo manejaba y he informado del incidente a las autoridades”, detalló.