Lunes 16 de Febrero, 2026
Seguridad

Despliegan operativo en Oaxaca tras atentado contra mando policial en Pluma Hidalgo

El Gabinete de Seguridad activó protocolos de emergencia en la región Costa y Sierra Sur para localizar a los responsables del ataque registrado este lunes
16 febrero, 2026
Atentado Pluma Hidalgo Oaxaca

El Gabinete de Seguridad del Estado de Oaxaca informó que desplegó un operativo inmediato tras el atentado registrado en contra del director de la Policía Municipal de Pluma Hidalgo.

En un comunicado emitido este 16 de febrero de 2026, autoridades estatales señalaron que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y reacción policial, con la participación de elementos de la Policía Estatal y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con la información oficial, se instalaron filtros de control provisional y puntos de revisión en zonas estratégicas, así como en entradas y salidas del municipio y tramos carreteros aledaños a la región Costa/Sierra Sur, con el objetivo de localizar y detener a los presuntos responsables.

El Gobierno del Estado indicó que las instituciones de seguridad mantendrán presencia en la zona el tiempo necesario para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Asimismo, se solicitó a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya a la identificación de los involucrados, la reporte a los números de emergencia 9-1-1 o 089 para denuncia anónima.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

