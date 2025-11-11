Atentado suicida frente a tribunal en Islamabad deja 12 muertos y 27 heridos

Un ataque suicida con explosivos frente a un tribunal en Islamabad, capital de Pakistán, dejó al menos 12 personas muertas y 27 heridas este martes, informaron autoridades locales. El atentado ocurrió en la zona de Kachehri, donde se ubica el tribunal de distrito y oficinas gubernamentales, lo que provocó pánico entre empleados y civiles que transitaban por el lugar.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, confirmó que el atacante detonó una carga explosiva cerca de un vehículo policial, y señaló que unidades paramilitares acordonaron inmediatamente la zona.

“Hasta ahora hay 12 personas muertas y alrededor de 27 heridas”, declaró Naqvi, quien añadió que se trabaja en identificar al responsable.

Testigos describieron escenas de caos tras la explosión. El abogado Mohammed Shahzad Butt relató que tras una “explosión masiva”, la gente corrió desesperada buscando refugio.

“Vi al menos cinco cuerpos en la entrada principal”, dijo.

Otro abogado, Rustam Malik, afirmó haber visto vehículos en llamas y cuerpos tendidos en la puerta del recinto.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque. Sin embargo, el primer ministro Shehbaz Sharif señaló sin presentar pruebas que el atentado fue obra de “terroristas respaldados por India”, y también acusó a grupos extremistas como los talibanes pakistaníes (TTP) y separatistas de Baluchistán, responsables de ataques previos contra fuerzas de seguridad.

Islamabad ha permanecido relativamente tranquila en los últimos años. El último atentado suicida en la capital ocurrió en diciembre de 2022.

