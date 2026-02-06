Atentado suicida en mezquita de Pakistán deja 31 muertos y 169 heridos

Un trágico atentado suicida en mezquita de la capital de Pakistán, Islamabad, dejó este viernes un saldo preliminar de 31 muertos y 169 heridos. La explosión ocurrió durante las oraciones del mediodía, el momento de mayor afluencia de fieles, provocando el colapso parcial de la estructura del edificio.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía local, el atacante suicida detonó su carga explosiva en la sala principal de oración. Por esta razón, el impacto fue devastador, derribando el techo y atrapando a decenas de personas bajo los escombros. Las labores de rescate continúan de forma intensa, ya que se teme que la cifra de víctimas fatales pueda aumentar en las próximas horas.

Caos en Islamabad

Por otro lado, los servicios de emergencia han trasladado a los 169 heridos a diversos hospitales de la ciudad, los cuales han sido declarados en estado de alerta máxima. Las autoridades sanitarias informaron que muchos de los lesionados se encuentran en estado crítico. No obstante, las fuerzas de seguridad han acordonado la zona del atentado suicida en mezquita para permitir el libre paso de las ambulancias y evitar posibles nuevos ataques en el área.

Investigación en curso

Hasta el momento, ningún grupo insurgente se ha atribuido la autoría de este sangriento ataque. Sin embargo, el gobierno de Pakistán condenó enérgicamente el acto, calificándolo como un atentado contra la paz nacional. Por ello, se ha iniciado una investigación para determinar cómo el atacante logró evadir los filtros de seguridad de la mezquita.

Finalmente, la comunidad internacional ha enviado mensajes de condolencias ante la magnitud de la tragedia. Debido a la gravedad de los hechos, el país se prepara para realizar los funerales de las víctimas mientras se agilizan las cirugías de los heridos de gravedad. Por lo tanto, la seguridad en centros religiosos ha sido reforzada en todo el territorio paquistaní.

