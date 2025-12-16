Frustran atentado terrorista en Los Ángeles, señaló fiscal estadounidense

El FBI desarticuló un plan de atentado terrorista con explosivos que tenía como objetivo diversos puntos estratégicos en Los Ángeles y el condado de Orange, informó la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, tras una investigación coordinada con el Departamento de Justicia.

De acuerdo con las autoridades federales, la indagatoria permitió impedir un complot que habría provocado un ataque de gran magnitud en el distrito central de California, evitando daños a civiles, infraestructura y agentes federales, incluidos elementos de inmigración.

Según la acusación judicial presentada ante un tribunal federal, el grupo denominado El Frente de Liberación de la Isla Tortuga se preparaba para ejecutar una serie de atentados con bomba a partir de la medianoche de Año Nuevo, con ataques simultáneos en al menos cinco ubicaciones.

Las investigaciones señalan que la organización, descrita como de ideología radical, anticapitalista y antigubernamental, tenía entre sus blancos a agentes y vehículos de migración, además de dos empresas estadounidenses ubicadas en el área metropolitana de Los Ángeles.

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron acusadas formalmente por conspiración y posesión de un artefacto destructivo no registrado, delitos considerados graves bajo la legislación federal estadounidense.

Las autoridades destacaron que la acción conjunta entre fiscales federales y el FBI fue determinante para neutralizar el plan antes de su ejecución, garantizando la seguridad pública en una de las fechas con mayor concentración de personas.

Finalmente, Pamela Bondi aseguró que el gobierno federal continuará persiguiendo a los responsables de este tipo de amenazas y reafirmó que no se tolerarán actos de violencia que pongan en riesgo la paz y la seguridad nacional.