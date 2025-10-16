Aterrizaje de emergencia del secretario de Defensa de Estados Unidos

El Pentágono informó que un avión que transportaba al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido debido a una grieta detectada en el parabrisas de la aeronave. El incidente ocurrió este miércoles durante su regreso de una gira diplomática en Bruselas.

Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la tripulación aplicó los protocolos estándar de seguridad y todos los pasajeros, incluido el secretario de Defensa, resultaron ilesos. La maniobra se ejecutó sin contratiempos mayores y la situación fue controlada por el equipo técnico en tierra.

La aeronave, identificada como un modelo C2 de uso oficial, se dirigía hacia Estados Unidos tras la participación de Hegseth en reuniones de la OTAN. El funcionario había asistido al encuentro del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, donde exhortó a los países aliados a reforzar el apoyo militar a Kiev ante la ofensiva de Rusia.

Durante su intervención, Pete Hegseth subrayó que el conflicto “debe terminar bajo la responsabilidad del presidente Donald Trump” y recalcó la importancia de mantener el compromiso colectivo dentro de la OTAN. De acuerdo con el secretario, la cooperación internacional es clave para adquirir y distribuir material bélico proveniente de Estados Unidos en apoyo a las fuerzas ucranianas.

El funcionario también advirtió que, si la guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga sin perspectivas de paz, Estados Unidos y sus aliados tomarán medidas adicionales para “imponer un coste a Rusia por su agresión continuada”. Reiteró que el Departamento de Defensa está preparado para actuar “de una manera que solo Estados Unidos puede hacerlo”.

El incidente recuerda otros percances recientes ocurridos en vuelos oficiales. En febrero pasado, un C-32 de la Fuerza Aérea con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador Jim Risch, tuvo que regresar a Washington por un daño similar en el parabrisas.

El modelo C-32, una versión modificada del Boeing 757-200, es empleado para transportar a altos funcionarios de Estados Unidos, incluidos el vicepresidente, la primera dama y miembros del gabinete. Estas aeronaves cuentan con equipamiento especial para garantizar operaciones seguras en cualquier parte del mundo.