Aterrizaje de emergencia en Monterrey por pasajero agresivo

Un avión de Volaris procedente de Tijuana con destino a Veracruz realizó un aterrizaje de emergencia en la terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de que uno de los pasajeros mostrara una conducta agresiva durante el trayecto. La aerolínea confirmó que se trató de una falsa alarma y negó la presencia de explosivos o armas de fuego en la aeronave.

En un comunicado, Volaris precisó que el vuelo VOI3382 aterrizó en la ciudad de Monterrey debido a que un cliente no acató las indicaciones de la tripulación y se comportó de manera hostil hacia otros pasajeros. El capitán del avión reportó que, en ningún momento, la seguridad de los tripulantes o del pasaje estuvo comprometida.

Tras el aterrizaje de emergencia, las autoridades locales y elementos de la Guardia Nacional atendieron la situación en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde el pasajero fue detenido. La tripulación fue reconocida por su pronta reacción para controlar la situación sin causar mayores incidentes a bordo.

Alrededor de las 20:48 horas, el aeropuerto informó a través de sus canales oficiales que se habían activado los protocolos de emergencia para atender el vuelo VOI3382. En el mensaje, se aclaró que las operaciones en las terminales continuaron con normalidad, pese a la alerta inicial.

El Aeropuerto Internacional de Monterrey también reportó que algunos vuelos desviados por precaución lograron retomar su curso habitual una vez controlado el incidente. Autoridades aeroportuarias indicaron que el suceso fue atendido con rapidez y sin afectaciones mayores para el resto de los pasajeros.