VIDEOS: Aterrizajes de emergencia de globos aerostáticos sorprenden en León, Guanajuato

Varios globos aerostáticos realizaron aterrizajes de emergencia en distintas calles de León, Guanajuato, durante la mañana de este 16 de noviembre, sorprendiendo a automovilistas y peatones que circulaban por la zona.

Los incidentes ocurrieron en el marco de un evento internacional que reúne cerca de 200 globos, entre ellos 35 figuras especiales, provenientes de diversos países. El festival se lleva a cabo del 14 al 17 de noviembre.

De acuerdo con testigos, las ráfagas de viento y los cambios repentinos en las condiciones climáticas obligaron a algunos pilotos a buscar puntos alternos de descenso, lo que los llevó a aterrizar en calles, avenidas y zonas urbanas no designadas como áreas oficiales.

Aunque las maniobras generaron sorpresa y momentos de tensión, no se reportaron personas lesionadas.

Automovilistas que presenciaron los descensos redujeron la velocidad para permitir que los globos tocaran tierra con seguridad, mientras que equipos de apoyo llegaron rápidamente para desmontar las canastillas y liberar la circulación sin mayores afectaciones.

Las autoridades municipales confirmaron que los aterrizajes formaron parte de maniobras controladas y que los pilotos actuaron conforme a los protocolos de seguridad establecidos para el evento. También señalaron que los vuelos matutinos continuarán sujetos a evaluación climática durante los próximos días.

A pesar del susto para algunos transeúntes, el festival mantiene su programación habitual y continúa atrayendo a miles de visitantes interesados en disfrutar del espectáculo multicolor que caracteriza a este encuentro aeronáutico.