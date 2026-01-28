Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos

Atienden puntos críticos de baches en el corredor turístico de Los Cabos

El Gobierno de Los Cabos mantiene trabajos permanentes de bacheo en el corredor turístico, Cabo San Lucas y San José del Cabo, como parte del programa “Caza Baches”, con el fin de mejorar la seguridad vial.
28 enero, 2026
Refuerzan bacheo en el corredor turístico de Los Cabos

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Gobierno de Los Cabos continúa reforzando los trabajos de bacheo en el corredor turístico, así como en distintos sectores de Cabo San Lucas y San José del Cabo, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento vial al inicio de este año.

Estas labores forman parte del programa “Caza Baches”, implementado por el Gobierno de Los Cabos a través de la Oficialía Mayor y la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, con el objetivo de atender puntos críticos de baches y mejorar las condiciones de circulación.

De acuerdo con la autoridad municipal, las cuadrillas han intervenido zonas estratégicas del corredor turístico, dando respuesta directa a reportes y solicitudes realizadas por la ciudadanía. Estas acciones buscan fortalecer el mantenimiento de calles y superficies de rodamiento, así como garantizar mayor seguridad para automovilistas.

El presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, ha instruido mantener de forma constante el programa “Caza Baches”, no solo en el corredor turístico, sino también en vialidades y accesos de la zona urbana del municipio.

Finalmente, el Gobierno de Los Cabos exhortó a la población a tomar precauciones al transitar por áreas donde se realizan trabajos de bacheo, respetar la señalización vial y conducir a velocidad moderada.

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

