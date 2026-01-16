Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 16 de Enero, 2026
HomeSeguridadAtienden bomberos de CSL incendio en la zona de Caribe Bajo
Seguridad

Atienden bomberos de CSL incendio en la zona de Caribe Bajo

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendió un incendio registrado este viernes en la zona de Caribe Bajo, con apoyo de unidades de las estaciones Lomas del Sol y Centro.
16 enero, 2026
0
12
Atienden bomberos de Cabo San Lucas incendio en Caribe Bajo este viernes

IMG: Redes sociales

La tarde de este viernes 16 de enero, elementos del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendieron un incendio registrado en la zona de Caribe Bajo, informó la corporación a través de un comunicado preliminar.

De acuerdo con la información oficial, el reporte fue recibido a las 13:58 horas, lo que derivó en la movilización de personal y unidades disponibles para controlar la situación.

En el lugar se encuentran trabajando unidades de las estaciones Lomas del Sol y Centro, quienes realizan labores de atención y mitigación del siniestro.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre el saldo de daños, ya que la emergencia continúa en proceso y la información se mantiene en desarrollo.

Asimismo, de acuerdo con testimonios en el lugar, pipas particulares se sumaron al apoyo para el combate del incendio, colaborando en las labores mientras continuaba la atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades señalaron que conforme avancen las labores, se estará brindando información actualizada sobre este incidente.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas
Articulo anterior

Víctor Castro entrega nueva cancha de pádel en la colonia 8 de ...

Siguiente articulo

Carnaval de La Paz 2026: Se agotan boletos para la zona fan ...