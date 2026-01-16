Atienden bomberos de CSL incendio en la zona de Caribe Bajo

La tarde de este viernes 16 de enero, elementos del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas atendieron un incendio registrado en la zona de Caribe Bajo, informó la corporación a través de un comunicado preliminar.

De acuerdo con la información oficial, el reporte fue recibido a las 13:58 horas, lo que derivó en la movilización de personal y unidades disponibles para controlar la situación.

En el lugar se encuentran trabajando unidades de las estaciones Lomas del Sol y Centro, quienes realizan labores de atención y mitigación del siniestro.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre el saldo de daños, ya que la emergencia continúa en proceso y la información se mantiene en desarrollo.

Asimismo, de acuerdo con testimonios en el lugar, pipas particulares se sumaron al apoyo para el combate del incendio, colaborando en las labores mientras continuaba la atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades señalaron que conforme avancen las labores, se estará brindando información actualizada sobre este incidente.

