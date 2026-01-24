Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Atienden bomberos incendio en bodega abandonada de la colonia Santa Rosa

El incendio ocurrió la mañana del sábado detrás de una gasolinera en la colonia Santa Rosa. Bomberos de San José del Cabo confirmaron que se trató de basura y muebles viejos; las causas aún son desconocidas.
24 enero, 2026
Incendio en bodega abandonada moviliza a Bomberos de SJC

IMG: Bomberos SJC

La mañana de este sábado, elementos del Departamento de Bomberos de San José del Cabo atendieron el reporte de un incendio registrado en una bodega abandonada ubicada en la colonia Santa Rosa.

De acuerdo con la corporación, el aviso fue recibido a las 11:53 horas, movilizando al personal de la Estación #1 Centro. Como referencia, el siniestro ocurrió detrás de la gasolinera Chevron, en la zona de la plaza Aramburo.

Al arribar al lugar, las unidades M-30, R-01 y P-81 confirmaron que se trataba de un incendio de basura y muebles viejos, el cual fue atendido de manera oportuna para evitar su propagación a inmuebles cercanos.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. No obstante, vecinos de la zona señalaron que en ese punto habitan personas en situación de calle.

En las labores de atención y control del incendio también se contó con el apoyo de elementos de Seguridad Pública. No se reportaron personas lesionadas ni daños a estructuras aledañas.

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas.

