Atienden bomberos incendio en bodega abandonada de la colonia Santa Rosa

La mañana de este sábado, elementos del Departamento de Bomberos de San José del Cabo atendieron el reporte de un incendio registrado en una bodega abandonada ubicada en la colonia Santa Rosa.

De acuerdo con la corporación, el aviso fue recibido a las 11:53 horas, movilizando al personal de la Estación #1 Centro. Como referencia, el siniestro ocurrió detrás de la gasolinera Chevron, en la zona de la plaza Aramburo.

Al arribar al lugar, las unidades M-30, R-01 y P-81 confirmaron que se trataba de un incendio de basura y muebles viejos, el cual fue atendido de manera oportuna para evitar su propagación a inmuebles cercanos.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. No obstante, vecinos de la zona señalaron que en ese punto habitan personas en situación de calle.

En las labores de atención y control del incendio también se contó con el apoyo de elementos de Seguridad Pública. No se reportaron personas lesionadas ni daños a estructuras aledañas.

