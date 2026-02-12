Rescatan y atienden a cinco lobos marinos en Baja California Sur

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó la atención de cinco lobos marinos en distintos puntos de Los Cabos y La Paz, luego de recibir reportes ciudadanos que alertaban sobre ejemplares enmallados y con afectaciones físicas.

De acuerdo con la autoridad ambiental, las acciones se llevaron a cabo entre el 6 y el 8 de febrero, periodo en el que se realizaron tres desenmalles y dos rescates con traslado para atención médica especializada, como parte de un operativo interinstitucional enfocado en la protección de la fauna marina.

El enmallamiento, principalmente por artes de pesca abandonadas o a la deriva, representa una de las principales amenazas para los lobos marinos, ya que puede provocar lesiones severas, infecciones, dificultades de movilidad, deshidratación e incluso la muerte.

El primer caso se registró el 6 de febrero en el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, donde un ejemplar fue liberado de restos de redes de pesca que le provocaron laceraciones. Debido a su estado de salud, considerado delicado, fue trasladado a La Paz para recibir tratamiento veterinario especializado.

Un día después, el 7 de febrero, en la lobera del Área Natural Protegida Archipiélago de Espíritu Santo, en el municipio de La Paz, se logró el desenmalle de dos hembras, ambas afectadas por líneas y mallas de pesca.

El 8 de febrero, nuevamente en Cabo San Lucas, se realizó el rescate de una hembra de aproximadamente un año de edad, la cual presentaba signos evidentes de deshidratación, por lo que también fue trasladada a la capital del estado para su recuperación.

Las labores fueron posibles gracias a la coordinación entre Profepa y diversas instituciones, entre ellas la Conanp, Secretaría de Marina, Fonmar, organizaciones especializadas en rescate de fauna marina, cuerpos de emergencia y observadores ciudadanos, además de autoridades locales.

La Profepa informó que dará seguimiento médico a los dos ejemplares trasladados, así como al registro de estos eventos, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y la atención oportuna de reportes ciudadanos.

Finalmente, la dependencia reiteró que la colaboración interinstitucional y la participación de la ciudadanía son clave para la protección de las especies marinas que habitan los ecosistemas costeros de Baja California Sur.

