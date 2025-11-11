Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 11 de Noviembre, 2025
HomeLos CabosAtienden solicitud ciudadana por cierre de callejón en la colonia San José Viejo
Los Cabos

Atienden solicitud ciudadana por cierre de callejón en la colonia San José Viejo

Autoridades municipales buscan solución consensuada para garantizar la movilidad en la zona
Juan Butterfield
11 noviembre, 2025
0
28

Ayuntamiento de La Paz

Mesa de trabajo interinstitucional en respuesta a vecinos

El director municipal de Planeación, Luis Julián Guajardo Rodríguez, participó en una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por el VII regidor, Alí Flores Ramírez. También asistieron representantes de Sindicatura, Catastro, Secretaría General y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), a través de Margarita Urias.

El encuentro dio seguimiento a una petición ciudadana de vecinos de la colonia San José Viejo, quienes expresaron su inconformidad por el cierre de un callejón que conecta con la calle Coahuila.

Reuniones con vecinos y análisis técnico

Ante esta situación, se realizaron dos reuniones clave:

  • Una en el sitio, con las y los habitantes afectados
  • Otra en la oficina de regidores, para analizar el caso y explorar alternativas de solución viables y consensuadas

Compromiso con la movilidad y la seguridad

El regidor Alí Flores Ramírez ha dado seguimiento puntual al tema. Su objetivo ha sido promover el diálogo entre las partes involucradas para lograr la reapertura del acceso, garantizando así la movilidad y seguridad de las familias que viven en la zona.

Acuerdo en construcción y voluntad institucional

Finalmente, se acordó dar continuidad a las mesas de trabajo para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas y todos los vecinos. Esta acción reafirma la voluntad del Ayuntamiento de Los Cabos de impulsar soluciones conjuntas que fortalezcan la convivencia comunitaria y el orden urbano en el municipio.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Nintendo anuncia nuevo set LEGO de The Legend Of Zelda; llegará en ...

Siguiente articulo

¡Venganza en Azteca UNO! Eleazar Gómez, el primer nominado de la Semana ...