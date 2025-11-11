Atienden solicitud ciudadana por cierre de callejón en la colonia San José Viejo
Mesa de trabajo interinstitucional en respuesta a vecinos
El director municipal de Planeación, Luis Julián Guajardo Rodríguez, participó en una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por el VII regidor, Alí Flores Ramírez. También asistieron representantes de Sindicatura, Catastro, Secretaría General y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), a través de Margarita Urias.
El encuentro dio seguimiento a una petición ciudadana de vecinos de la colonia San José Viejo, quienes expresaron su inconformidad por el cierre de un callejón que conecta con la calle Coahuila.
Reuniones con vecinos y análisis técnico
Ante esta situación, se realizaron dos reuniones clave:
- Una en el sitio, con las y los habitantes afectados
- Otra en la oficina de regidores, para analizar el caso y explorar alternativas de solución viables y consensuadas
Compromiso con la movilidad y la seguridad
El regidor Alí Flores Ramírez ha dado seguimiento puntual al tema. Su objetivo ha sido promover el diálogo entre las partes involucradas para lograr la reapertura del acceso, garantizando así la movilidad y seguridad de las familias que viven en la zona.
Acuerdo en construcción y voluntad institucional
Finalmente, se acordó dar continuidad a las mesas de trabajo para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas y todos los vecinos. Esta acción reafirma la voluntad del Ayuntamiento de Los Cabos de impulsar soluciones conjuntas que fortalezcan la convivencia comunitaria y el orden urbano en el municipio.
