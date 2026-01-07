Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 7 de Enero, 2026
HomeSeguridadAtienden bomberos volcadura registrada en el Corredor Turístico de Los Cabos
Seguridad

Atienden bomberos volcadura registrada en el Corredor Turístico de Los Cabos

Bomberos de Cabo San Lucas atendieron una volcadura ocurrida en el Corredor Turístico, a la altura de Playa El Chileno. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas lesionadas. En 2025, los accidentes viales encabezaron la incidencia de servicios atendidos por la corporación.
7 enero, 2026
0
13
Volcadura en el Corredor Turístico de Los Cabos moviliza a bomberos

IMG: Bomberos CSL

Una volcadura registrada la mañana de este miércoles 7 de enero en el Corredor Turístico del municipio de Los Cabos movilizó al Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas para la atención de la emergencia.

De acuerdo con la información oficial, el accidente ocurrió a la altura de Playa El Chileno, donde un vehículo tipo sedán terminó metros fuera de la vía federal tras salirse del camino.

Al lugar acudieron las unidades Máquina M66 y la Ambulancia S77 del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, quienes realizaron las maniobras correspondientes para asegurar la zona y brindar atención prehospitalaria. Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas lesionadas, ni la gravedad de las posibles afectaciones.

Este hecho se suma a la alta incidencia de accidentes viales que se registran en el municipio. De acuerdo con estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, durante 2025 se atendieron alrededor de 2 mil 381 servicios por parte de las máquinas de rescate y extintoras, así como 2 mil 313 servicios a través de la unidad ambulancia, siendo los accidentes de tránsito el principal motivo de atención recurrente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, especialmente en tramos de alta circulación como el Corredor Turístico, para prevenir este tipo de emergencias.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCuerpo de Bomberos de Cabo San LucasVolcadura
Articulo anterior

Fallece Gerson Leos, integrante de la Banda MS, tras desvanecerse mientras jugaba ...

Siguiente articulo

Marco Reus disfrutó sus vacaciones en uno de los resort más lujosos ...