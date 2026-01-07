Atienden bomberos volcadura registrada en el Corredor Turístico de Los Cabos

Una volcadura registrada la mañana de este miércoles 7 de enero en el Corredor Turístico del municipio de Los Cabos movilizó al Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas para la atención de la emergencia.

De acuerdo con la información oficial, el accidente ocurrió a la altura de Playa El Chileno, donde un vehículo tipo sedán terminó metros fuera de la vía federal tras salirse del camino.

Al lugar acudieron las unidades Máquina M66 y la Ambulancia S77 del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, quienes realizaron las maniobras correspondientes para asegurar la zona y brindar atención prehospitalaria. Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas lesionadas, ni la gravedad de las posibles afectaciones.

Este hecho se suma a la alta incidencia de accidentes viales que se registran en el municipio. De acuerdo con estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, durante 2025 se atendieron alrededor de 2 mil 381 servicios por parte de las máquinas de rescate y extintoras, así como 2 mil 313 servicios a través de la unidad ambulancia, siendo los accidentes de tránsito el principal motivo de atención recurrente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, especialmente en tramos de alta circulación como el Corredor Turístico, para prevenir este tipo de emergencias.

