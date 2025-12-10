Atlante regresa a la Liga MX tras compra de Mazatlán FC

Un regreso histórico

El regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la Liga MX es ya una realidad. Durante la Asamblea de Dueños del 9 de diciembre de 2025, el presidente de la liga, Mikel Arriola, confirmó que Emilio Escalante, propietario del Atlante, alcanzó un acuerdo con TV Azteca para adquirir la franquicia de Mazatlán FC.

La operación se concretará en los próximos seis meses y permitirá que Atlante ocupe oficialmente la plaza de Mazatlán en el Clausura 2026, después de 12 años fuera del máximo circuito. El anuncio coincidió con el aniversario de la tercera estrella azulgrana, un detalle simbólico que alimentó la emoción de su afición.

Lee más: Confirma FMF Rafael Márquez dirigirá al Tri al terminar el Mundial 2026

Ascenso administrativo y polémica

Atlante descendió en 2014 y desde entonces militó en la Liga de Expansión. Aunque fue uno de los pocos clubes certificados para ascender, su retorno no se da por méritos deportivos, sino por la vía administrativa: la compra de una franquicia.

Este mecanismo ya se había utilizado en otras ocasiones en el fútbol mexicano, como ocurrió con Querétaro o San Luis.

Mazatlán se despide, Atlante vuelve al Azteca

Con esta operación, Mazatlán FC, fundado en 2020, dejará de existir como franquicia de primera división.

Atlante jugará como local en el Estadio Azteca, reforzando su vínculo histórico con la Ciudad de México. El proceso incluye trámites de sustitución de derechos de afiliación y deberá concluir antes del verano de 2026.

Entusiasmo y críticas

El regreso de Atlante genera entusiasmo entre sus seguidores, pero también críticas. Para muchos, el club no “ganó” su lugar en la cancha, sino que lo recuperó “a billetazos”.

La discusión sobre si este tipo de movimientos fortalecen o debilitan la credibilidad de la Liga MX vuelve a estar sobre la mesa.

Lo que viene

Lo cierto es que, guste o no, Atlante será equipo de primera división en 2026. Su retorno promete revivir una de las historias más tradicionales del fútbol mexicano, con la expectativa de volver a ver a los Potros competir en el máximo nivel.