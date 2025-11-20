Atlante regresaría a la Liga MX, habría comprado al Mazatlán FC

El Atlante habría concretado la compra de Mazatlán FC por 65 millones de dólares, una transacción que, según reportes, será anunciada oficialmente después del Mundial 2026. Con ello, el club capitalino perfilaría su regreso a la Primera División para el torneo Apertura 2026, inmediatamente después de que inicie el Clausura 2026 en enero.

El equipo azulgrana disputaría sus partidos como local en el modernizado Estadio Azteca, que llevará el nombre de Estadio Banorte.

La operación surge tras diversas publicaciones que señalan que el Atlante volverá al máximo circuito una vez concluida la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La compra se habría realizado directamente a Ricardo Salinas Pliego, quien decidió poner a la venta la franquicia que aún opera como Mazatlán FC.

El empresario, dueño de TV Azteca, Elektra y otras compañías del Grupo Salinas, habría tomado esta decisión a casi cuatro años de haber trasladado a los antiguos Monarcas Morelia a Mazatlán, movimiento que dejó sin equipo de Primera División al estado de Michoacán.

Voces cercanas al proceso indicaron que el acuerdo está completamente cerrado y que Salinas Pliego recibirá una cifra cercana a los 65 millones de dólares.

Con esta compra, el Atlante volvería a la Ciudad de México y dejaría el estadio Agustín ‘Coruco’ Díaz, en Zacatepec, Morelos, donde compite actualmente en la Liga de Expansión MX. Su nuevo hogar será el renovado Estadio Azteca, o Estadio Banorte, donde compartiría sede con el América y el Cruz Azul.

El club azulgrana, con 106 años de historia desde su fundación el 8 de diciembre de 1918, no participa en Primera División desde el Clausura 2014. De concretarse el anuncio oficial tras la Copa del Mundo, el equipo retornaría al máximo nivel del futbol mexicano después de 12 años de ausencia, marcando uno de los regresos más esperados por su afición.