La Paz define a sus atletas: Arrancan las eliminatorias municipales de Voleibol y Ajedrez

Eliminatorias municipales de voleibol de sala y ajedrez se realizarán en La Paz del 3 al 5 de octubre, buscando conformar los selectivos que representarán al municipio en la Olimpiada Estatal 2026. La Dirección Municipal del Deporte, a cargo de su titular Guillermo Ortalejo Hernández, detalló las sedes y los calendarios para ambos deportes que tendrán acción este fin de semana.

Ajedrez: Sedes y Horarios Confirmados

Los juegos de ajedrez están programados para el sábado y domingo en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal (CEDEM) Guillermo “Memo” Ayón. Las categorías convocadas para esta competencia incluyen Sub 12, 13-16 años y 17-20 años.

El sábado, la primera ronda iniciará puntualmente a las 10:00 de la mañana, mientras que la segunda ronda se jugará a las 3:00 de la tarde. La jornada del domingo continuará con la tercera ronda a las 9:00 de la mañana y finalizará con la cuarta ronda a las 2:00 de la tarde.

Voleibol de Sala: Tres Días de Competencia

La acción del voleibol de sala se desarrollará de viernes a domingo en la cancha Manuel Gómez Jiménez. Los partidos inician este viernes 3 de octubre a las 4:00 de la tarde.

El sábado, los encuentros arrancarán a partir de las 9:00 de la mañana y continuarán durante el resto del día. Las eliminatorias de voleibol finalizarán el domingo iniciando en la mañana, con la posibilidad de que los juegos se extiendan hasta la tarde si es necesario que se definan a 3 sets.

Guillermo Ortalejo Hernández enfatizó que la dependencia continúa el trabajo constante para la conformación de los selectivos municipales. Estos equipos elegidos serán los encargados de representar a La Paz en la próxima Olimpiada Estatal 2026.