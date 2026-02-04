Más de 110 atletas de La Paz competirán en la Olimpiada Estatal 2026

Un contingente de más de 110 deportistas de La Paz participará en la Olimpiada Estatal 2026, buscando asegurar su lugar en la etapa regional y, posteriormente, en la Olimpiada Nacional. El director municipal del Deporte, Guillermo Ortalejo Hernández, informó que los seleccionados competirán en las disciplinas de atletismo y luchas asociadas, con el objetivo de mantener los altos estándares competitivos del municipio.

La actividad deportiva se dividirá en dos sedes estratégicas: 69 atletas de la disciplina de atletismo viajarán al municipio de Los Cabos, mientras que 41 competidores de luchas asociadas defenderán la localía en La Paz. Estos jóvenes deportistas han mantenido un régimen de entrenamiento intenso para superar esta fase y lograr su boleto definitivo hacia la máxima justa deportiva del país, la Olimpiada Nacional.

El titular del deporte paceño destacó que la delegación llega con una inercia positiva tras los recientes éxitos en otras disciplinas. En la disciplina de boxeo, el municipio de La Paz demostró su hegemonía al obtener un total de 13 medallas de oro, 15 de plata y 8 de bronce. Estos resultados permitieron que una gran parte del equipo de pugilistas ya se encuentre clasificado a la etapa regional, siguiendo la ruta marcada para la Olimpiada Nacional.

Consolidación del talento paceño en el ciclo deportivo 2026

Además del éxito en el ring, el tenis de mesa también aportó resultados significativos para el medallero paceño. Durante las eliminatorias previas, los seleccionados lograron cosechar una medalla de plata y dos de bronce. Con estos logros, los tenismesistas aseguraron su permanencia en el proceso clasificatorio, sumándose al grueso de la delegación que representa a la capital de Baja California Sur en este ciclo olímpico juvenil.

Guillermo Ortalejo Hernández subrayó la importancia de estos procesos para el desarrollo de los jóvenes, mencionando que la meta institucional es calificar al mayor número de representantes a las etapas nacionales. La infraestructura deportiva de la ciudad se ha puesto a disposición de los entrenadores para garantizar que los atletas lleguen en óptimas condiciones físicas y técnicas a los encuentros de este sábado y domingo.

Finalmente, las autoridades deportivas invitaron a la ciudadanía a seguir de cerca el desempeño de los jóvenes, quienes representan el futuro del deporte en la entidad. Los resultados de este fin de semana serán fundamentales para determinar el tamaño de la delegación paceña que continuará en la búsqueda de la gloria en la próxima Olimpiada Nacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO .

. Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/