Atletas paceños reciben el segundo pago de la beca deportiva

La Paz.- Atletas paceños recibieron el segundo, y último, pago de las 150 becas deportivas del Ayuntamiento de La Paz. Los beneficiarios son deportistas que participaron en distintas competencias nacionales a lo largo de este año de actividad. El primer pago se hizo el pasado 14 de agosto.

Al evento que se realizó este martes, acudieron los deportistas de algunas de las disciplinas participantes como béisbol 5, fútbol, boxeo, básquetbol, sóftbol, ajedrez, entre otras. Durante este, la alcaldesa del municipio paceño, Milena Quiroga Romero, aseguró que este incentivo es para que los deportistas puedan continuar con su preparación rumbo a las próximas competencias que se les avecinan. También recalcó que fueron los medallistas nacionales Conade quienes obtuvieron el recurso.

“Aquí se comprometió en apoyar al deporte no solo con uniforme y entrenadores, sino también a los atletas, sabemos lo que conlleva competir, los traslados, etc, es complejo y queremos contribuir para que no dejen de practicar el deporte de los que se encuentran aquí”.