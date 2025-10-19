Atlético La Paz cae 3-2 ante Jaiba Brava en un duelo de alta intensidad en el Estadio Tamaulipas

La Jaiba Brava del Tampico-Madero consiguió una victoria clave en la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El equipo local derrotó por 3-2 a Atlético La Paz en el Estadio Tamaulipas, en un duelo marcado por la intensidad y el ritmo ofensivo.

Desde los primeros minutos, los tamaulipecos mostraron iniciativa. Al minuto 18, un centro preciso de Edson Torres fue conectado por Eduardo Pérez, quien abrió el marcador. Aunque La Paz logró empatar poco antes del descanso, los tiempos agregados favorecieron a los locales. Un cabezazo de Misael Pedroza puso el 2-1 antes del entretiempo.

En la segunda mitad, la Jaiba Brava mantuvo el control. Al minuto 68, Diego García amplió la ventaja con un gol que reflejó el desgaste físico de Atlético La Paz. A pesar de ello, el conjunto paceño no bajó los brazos. En el minuto 84, logró acortar distancias con un tanto de cabeza que encendió los ánimos en los minutos finales.

Sin embargo, la insistencia del equipo local y su capacidad de respuesta les permitió conservar el triunfo hasta el silbatazo final.

Jaiba Brava sigue invicta y apunta a la Liguilla

Con este resultado, la Jaiba Brava suma 25 puntos y mantiene su invicto en el torneo. Además, refuerza su aspiración de calificar de forma directa a la Liguilla. El equipo ha mostrado eficacia ofensiva, control del juego y solidez en momentos clave.

Por otro lado, Atlético La Paz deberá recuperar terreno si quiere mantenerse cerca de la zona de clasificación. El equipo ha mostrado entrega, pero necesita ajustar su estrategia para competir con mayor frescura durante los 90 minutos.

Lo que viene para ambos equipos

El siguiente reto para la Jaiba Brava será mantener esta racha positiva ante rivales directos. Mientras tanto, Atlético La Paz tendrá que replantear su esquema si busca sumar puntos y mantenerse con vida en la lucha por avanzar en el torneo.