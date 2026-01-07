Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 7 de Enero, 2026
HomeDeportesAtlético La Paz arranca el Clausura 2026 con la mira en la liguilla
Deportes

Atlético La Paz arranca el Clausura 2026 con la mira en la liguilla

El conjunto aurinegro debuta este viernes ante Tapatío en el Estadio Guaycura con la meta de pelear por una final
7 enero, 2026
0
18

Cortesía

A recomponer el rumbo

El Club Atlético La Paz inicia este viernes 9 de enero su participación en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El debut será frente al Tapatío en el Estadio Guaycura a las 8:00 p.m. hora local (9:00 p.m. centro de México).

El conjunto aurinegro quiere comenzar con el pie derecho. Este torneo representa una nueva oportunidad para acercarse a su gran aspiración: disputar una final de la categoría.

El reto de volver a la liguilla

Desde su fundación en 2022, Atlético La Paz solo ha clasificado a la liguilla una vez. Por eso, regresar a la fase final es la meta principal del semestre.

En el Apertura 2025, el equipo terminó en décimo lugar con 17 puntos y quedó fuera. La eliminación se consumó con una derrota dolorosa en casa: un 6-0 frente a Atlante. Ese resultado marcó su despedida y evidenció carencias defensivas y ofensivas.

Expectativas para el Clausura 2026

El equipo dirigido por Hugo “El Misionero” Castillo busca recomponer el rumbo. Ahora cuenta con una plantilla reforzada y mayor estabilidad táctica.

Jugadores como Martín Barragán, máximo goleador aurinegro en el Apertura 2025 con ocho tantos, y Daniel “Fideo” Álvarez, quien participó en nueve goles, serán piezas clave. Con ellos, el club espera mejorar su desempeño ofensivo.

La directiva y cuerpo técnico señalaron que el objetivo mínimo es regresar a la liguilla. Sin embargo, la aspiración mayor es acercarse a una final, lo que marcaría un hito para el futbol sudcaliforniano.

Atlético La Paz inicia el Clausura 2026 con la presión de dejar atrás la irregularidad y la humillación sufrida en su último partido.

El debut ante Tapatío será una prueba inmediata. Servirá para medir el carácter del equipo y su capacidad de competir en busca de un lugar en la liguilla.

La afición paceña espera que este torneo sea el inicio de una nueva etapa. Con más orden y mejores resultados, el club podría acercarse a la pelea por el título de la Liga de Expansión MX.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Joven reportero especializado en periodismo deportivo, Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente estoy encargado de la sección de deportes en CPS Noticias y Tribuna de México, además de conducir el programa matutino de CPS Noticias. Mi trabajo busca acercar la información deportiva con un estilo dinámico, fresco y cercano a la audiencia.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClub Atlético La PazLiga Expansión
Articulo anterior

Retiro de lotes de leche infantil de Nestlé se extiende a México, ...

Siguiente articulo

Rescatan ballena jorobada enmallada frente a Cabo San Lucas