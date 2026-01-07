Atlético La Paz arranca el Clausura 2026 con la mira en la liguilla

A recomponer el rumbo

El Club Atlético La Paz inicia este viernes 9 de enero su participación en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El debut será frente al Tapatío en el Estadio Guaycura a las 8:00 p.m. hora local (9:00 p.m. centro de México).

El conjunto aurinegro quiere comenzar con el pie derecho. Este torneo representa una nueva oportunidad para acercarse a su gran aspiración: disputar una final de la categoría.

El reto de volver a la liguilla

Desde su fundación en 2022, Atlético La Paz solo ha clasificado a la liguilla una vez. Por eso, regresar a la fase final es la meta principal del semestre.

En el Apertura 2025, el equipo terminó en décimo lugar con 17 puntos y quedó fuera. La eliminación se consumó con una derrota dolorosa en casa: un 6-0 frente a Atlante. Ese resultado marcó su despedida y evidenció carencias defensivas y ofensivas.

Expectativas para el Clausura 2026

El equipo dirigido por Hugo “El Misionero” Castillo busca recomponer el rumbo. Ahora cuenta con una plantilla reforzada y mayor estabilidad táctica.

Jugadores como Martín Barragán, máximo goleador aurinegro en el Apertura 2025 con ocho tantos, y Daniel “Fideo” Álvarez, quien participó en nueve goles, serán piezas clave. Con ellos, el club espera mejorar su desempeño ofensivo.

La directiva y cuerpo técnico señalaron que el objetivo mínimo es regresar a la liguilla. Sin embargo, la aspiración mayor es acercarse a una final, lo que marcaría un hito para el futbol sudcaliforniano.

Atlético La Paz inicia el Clausura 2026 con la presión de dejar atrás la irregularidad y la humillación sufrida en su último partido.

El debut ante Tapatío será una prueba inmediata. Servirá para medir el carácter del equipo y su capacidad de competir en busca de un lugar en la liguilla.

La afición paceña espera que este torneo sea el inicio de una nueva etapa. Con más orden y mejores resultados, el club podría acercarse a la pelea por el título de la Liga de Expansión MX.

