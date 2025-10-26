Atlético La Paz deja ir el triunfo y complica su pase a liguilla

Un empate con sabor a derrota

Atlético La Paz dejó escapar tres puntos vitales en casa tras empatar 2-2 frente a Club Irapuato, en duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Expansión MX. El partido se disputó este viernes 24 de octubre en el Estadio Guaycura.

Con este resultado, el equipo paceño se mantiene en la novena posición con 14 puntos, fuera por ahora de la zona de clasificación rumbo a la liguilla.

Un inicio prometedor que no se sostuvo

Desde el arranque, los locales impusieron ritmo y dominio. Martín Barragán encendió a la afición con un gol al minuto 4, dando la sensación de una noche redonda. Sin embargo, los errores defensivos volvieron a pasar factura.

Un autogol de Gilberto García al minuto 53 permitió a Irapuato empatar el partido, enfriando el entusiasmo en las gradas. La respuesta llegó al 65’, con un gol de Fernando Illescas que devolvió la ventaja a los sudcalifornianos. Pero la alegría duró poco: César Santana, al 81’, aprovechó una jugada a balón parado para sellar el empate definitivo.

El duelo cerró con nueve tarjetas amarillas y una sensación de frustración general en el vestidor local.

“Es más una derrota que un empate”: Hugo Norberto Castillo

En conferencia de prensa, el director técnico Hugo Norberto Castillo se mostró visiblemente molesto por la falta de contundencia y concentración en momentos clave.

“Es más una derrota que un empate”, reconoció.

El estratega admitió que la principal debilidad del equipo ha estado en la defensa:

“Seguiremos peleando y trabajando para estar en la liguilla. Fue el principal objetivo desde el inicio de la temporada y todavía dependemos de nosotros”.

También destacó la evolución ofensiva del plantel, pero fue claro al señalar el área a corregir:

“Tenemos una identidad ofensiva, un equipo que intenta jugar bien, pero nuestra área de oportunidad está clara: la fase defensiva. No se puede ocultar”.

Dos finales por delante

Con este empate, Atlético La Paz acumula cuatro partidos sin ganar. Para mantener vivas sus aspiraciones, deberá cerrar la fase regular ante Tepatitlán (5° lugar) y Atlante (2° lugar), dos rivales de alto nivel.

El margen de error se ha agotado. En un torneo tan cerrado, cada punto cuenta. La afición paceña espera una reacción inmediata que mantenga viva la esperanza de ver al equipo en la liguilla.