Atlético La Paz rompe la maldición en Zacatecas y sigue invicto

El Club Atlético La Paz sigue dando de qué hablar en este arranque de torneo. En una visita que históricamente representaba una derrota segura, el conjunto sudcaliforniano logró un intenso empate 0-0 ante los Mineros de Zacatecas. Este resultado es histórico para la institución paceña, pues es la primera vez que logran sumar puntos en el Estadio Carlos Vega Villalba.

El gran protagonista de la noche fue, sin duda, el portero Gil Alcalá. Ante el dominio de los locales, Alcalá se convirtió en una muralla infranqueable, registrando nueve atajadas clave que le valieron ser nombrado el MVP del partido por la liga. Gracias a sus reflejos, el Atlético logró mantener la portería en cero por segundo encuentro consecutivo, confirmando que la solidez defensiva es la nueva estampa del equipo bajo el mando de Hugo Castillo.

A pesar de la presión zacatecana, los “Paceños” no se quedaron de brazos cruzados. El equipo aurinegro generó 11 disparos a portería, con llegadas peligrosas de Óscar Millán y Ricardo Rentería que estuvieron a nada de romper el empate. Aunque el gol no llegó, la propuesta ofensiva dejó claro que el equipo no fue solo a encerrarse, sino a competir de tú a tú en una de las canchas más difíciles de la división.

Invictos y con la mira puesta en el Guaycura

Con este empate, el Atlético La Paz llega a cinco puntos en el torneo, producto de una victoria y dos empates. Lo más destacable es que el equipo aún no conoce la derrota y ha demostrado una madurez táctica que ilusiona a la afición. La combinación de una defensa ordenada y un guardameta en plan grande tiene a los sudcalifornianos en la parte alta de la tabla.

La escuadra regresará a la capital de Baja California Sur con la motivación a tope. El próximo reto será recibir a los Venados de Mérida en el “Coloso de la calle Félix Ortega”. La cita es el viernes 30 de enero a las 8:00 p.m. (hora local). Se espera un lleno total en el Estadio Guaycura para apoyar a un equipo que está demostrando que este torneo tiene metas muy altas.

El invicto está en juego y la afición paceña ya se prepara para pintar de blanco y negro las gradas. El Atlético ha dado un golpe de autoridad fuera de casa, y ahora toca confirmar ese buen paso ante su gente. ¡El sueño aurinegro está más vivo que nunca!

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México