Atlético La Paz logra victoria clave ante Tepatitlán y mantiene viva la esperanza de liguilla

Gol de Millán y solidez defensiva

Tepatitlán, Jalisco.– En un duelo correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, Atlético La Paz consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 1-0 a Tepatitlán FC en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez.

El único gol del encuentro llegó al minuto 25, cuando Óscar Millán, con el número 12 en la espalda, aprovechó un rebote dentro del área para enviar el balón al fondo de la red. La jugada se originó tras un desborde de Daniel Álvarez, cuyo centro fue rechazado por el arquero Gustavo Gutiérrez antes de que Millán concretara el tanto del triunfo.

Resistencia y expulsiones

Aunque el conjunto local tuvo el dominio inicial, los dirigidos por Hugo “El Misionero” Castillo supieron resistir los embates de Tepatitlán y mostraron solidez defensiva.

En la segunda mitad, ambos equipos se quedaron con diez hombres tras las expulsiones de Fernando Illescas (minuto 74) y Zahid Muñoz (minuto 81).

Gil Alcalá, figura en el arco

En los minutos finales, el guardameta Gil Alcalá se convirtió en figura. Con intervenciones decisivas, logró mantener el cero y aseguró los tres puntos para los paceños.

Este triunfo tiene un valor especial para el equipo de Baja California Sur, ya que es la primera vez que Atlético La Paz vence a Tepatitlán en su estadio. Además, lo hace en un momento crucial para mantener viva la ilusión de acceder a la liguilla.

Todo se define en casa

Con esta victoria, los Aurinegros escalan posiciones en la tabla y ahora dependen de sí mismos para clasificar. Su próximo compromiso será en casa, el viernes 7 de noviembre, ante Atlante en el Estadio Guaycura, donde buscarán sellar su boleto a la liguilla del Apertura 2025.