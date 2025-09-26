Atlético La Paz busca dar el salto a Liga MX con nuevo estadio en puerta

A dos años de su fundación, el Club Atlético La Paz continúa fortaleciendo su proyecto deportivo con miras a alcanzar la máxima categoría del fútbol mexicano. Actualmente en la Liga de Expansión MX, la directiva del club confirmó la planeación de un nuevo estadio que cumpla con los requisitos establecidos por la Liga MX.

De acuerdo con información del periodista deportivo David Medrano, el proyecto contempla la construcción de un nuevo inmueble sobre los terrenos del histórico Estadio Guaycura, en la capital de Baja California Sur. El estadio tendría una capacidad mínima para 20 mil espectadores, así como butacas en todo el recinto e infraestructura adecuada para competir en primera división.

Requisitos para la Liga MX

Aunque el rendimiento deportivo es un factor clave, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) establece un expediente de afiliación con condiciones administrativas y estructurales que los clubes deben cumplir para aspirar al ascenso a la Liga MX, entre ellas:

Estadio con aforo mínimo de 20,000 personas

Infraestructura moderna y funcional

Estabilidad económica comprobada

Ausencia de adeudos con personal, jugadores o proveedores

Uso transparente del Fondo de Mejoras

Plan de negocios validado por consultores externos

La construcción de un nuevo estadio por parte del club forma parte de esta ruta de profesionalización que busca sentar las bases para una posible incorporación al circuito de élite del fútbol mexicano.

Atlético La Paz se consolida en la Liga de Expansión

Desde su llegada a la Liga de Expansión, Atlético La Paz ha trabajado en consolidarse como una opción seria dentro del balompié nacional. La intención de contar con un estadio propio y funcional refuerza el compromiso de la institución con el desarrollo deportivo de la región.

Además del impacto en lo deportivo, la nueva infraestructura busca beneficiar a la comunidad local mediante la atracción de eventos deportivos, desarrollo urbano y generación de empleos.

Sin fecha oficial del nuevo estadio

Aunque no se ha dado una fecha oficial para el inicio de obras, el proyecto ya cuenta con el visto bueno de los propietarios del club. La expectativa es que el estadio cumpla con todos los requisitos establecidos por la Liga MX y pueda ser un paso firme hacia el ascenso administrativo, siempre que también se logren los méritos en lo deportivo.