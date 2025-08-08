Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 8 de Agosto, 2025
Atlético La Paz celebra su partido 100 en casa y va por el triunfo ante Correcaminos

Atlético La Paz se enfrentará Correcaminos, buscando su primera victoria del Apertura 2025 en la Liga de Expansión MX.
Andrea Villarreal
8 agosto, 2025
Foto: Club Atlético La Paz

El Club Atlético La Paz vivirá una noche histórica al disputar su partido número 100 como local. Hoy, viernes 8 de agosto, recibirá a Correcaminos de la U.A.T. en el Estadio Guaycura. Este enfrentamiento corresponde a la Jornada 2 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX y representa el primer partido de los Aurinegros en casa en el torneo.

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

El partido entre Atlético La Paz y Correcaminos dará inicio a las 8:00 p.m. hora local (9:00 p.m. hora centro) y será transmitido en vivo por AYM Sports a través de los canales Izzi (541), Totalplay (576), Sky (565 y HD 1565), Megacable (320) y Samsung TV (2289).

Historia y crecimiento en la Liga de Expansión MX

Desde su debut en la Liga de Expansión MX el 30 de junio de 2022, Atlético La Paz ha disputado 91 partidos de fase regular y 8 encuentros de fase final. Este partido número 100 es un hito que refleja el crecimiento y consolidación del club en la segunda división del fútbol mexicano.

Atlético La Paz busca su primera victoria del torneo

En la Jornada 1 del Apertura 2025, los paceños sufrieron una derrota de 2-0 ante Tapatío en el Estadio Akron. Ahora, con el apoyo de su afición en casa, los Aurinegros buscarán sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Cómo llega Correcaminos

El equipo dirigido por Héctor Hugo Eugui llega motivado tras un empate a un gol contra Club Atlético Morelia en el Estadio Marte R. Gómez. Correcaminos buscará sumar puntos importantes en su visita a La Paz.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Los últimos tres encuentros entre Atlético La Paz y Correcaminos han sido intensos y muestran un historial parejo:

  • Clausura 2024 (Jornada 10): Atlético La Paz 1-1 Correcaminos

  • Apertura 2024 (Jornada 3): Correcaminos 5-1 Atlético La Paz

  • Clausura 2025 (Jornada 3): Atlético La Paz 1-1 Correcaminos

Los Aurinegros están listos para hacer historia en casa y conseguir su primera victoria en el torneo ante una escuadra visitante que promete dar pelea.

