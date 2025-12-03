Atlético La Paz proyecta Casa Club para captar talento de todo Baja California Sur

Un proyecto con visión estatal

Durante la conferencia de prensa previa a la Copa Mar de Cortés Sub-13, realizada este 2 de diciembre, la directiva del Club Atlético La Paz reveló uno de sus proyectos más importantes: la creación de una Casa Club para albergar a jóvenes futbolistas de todos los municipios de Baja California Sur.

El plan está condicionado al esperado ascenso a Primera División, un objetivo por el que el club continúa luchando dentro del fútbol mexicano.

Más espacios para el talento local

Samuel Hernández, Presidente del Club Atlético La Paz explicó que el proyecto responde a la necesidad de abrir más espacios para el talento nacional y local.

“Estamos peleando esta batalla porque haya un ascenso deportivo… y así todos podamos aspirar a estar en Primera División”, afirmó.

El ascenso permitiría expandir la infraestructura necesaria para el desarrollo formativo.

Jugadores ya llegan desde Mulegé y Comondú

Actualmente, el club ya cuenta con jugadores provenientes de Mulegé y Comondú en sus categorías Sub-19 y Sub-16.

Sin embargo, estos jóvenes deben costear su estancia en la capital, ya que aún no existe una Casa Club propia.

Yamet Perez, Director de Academias y Fuerzas Básicas de Club Atlético La Paz explicó que esto limita la captación masiva de talento.

“A un futuro, cuando tengamos Primera División, ya está en plan el ofrecerles esa casa club… para traer jugadores de Santa Rosalía, Mulegé, Comondú, Todos Santos, Los Cabos, de todas las regiones”, expresó.

Baja California Sur tiene nivel competitivo

Ambos directivos coincidieron en que Baja California Sur cuenta con un nivel competitivo probado.

Experiencias previas demuestran que La Paz y los municipios del norte han producido jugadores capaces de llegar a fuerzas básicas de equipos nacionales e incluso al fútbol profesional.

Por ello, consideran que el Estado tiene condiciones para consolidar un semillero sólido si se logran establecer instalaciones que permitan recibir, formar y proyectar a los jóvenes.

Un sistema integral para el desarrollo deportivo

El proyecto de Casa Club sería la base para un sistema integral de:

Scouting

Seguimiento

Crecimiento de futbolistas desde Mulegé hasta Los Cabos

La intención es que los sudcalifornianos puedan iniciar y consolidar su carrera deportiva sin dejar el Estado, evitando que las familias tengan que cubrir vuelos o traslados constantes.

La directiva concluyó que Atlético La Paz aspira a convertirse en un referente regional, y que en su escudo —como recalcaron— siempre está representada La Baja Sur, porque el club busca proyectar al talento de todo el Estado.