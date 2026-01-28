Atlético La Paz vs Venados: Un choque con sabor a liguilla en el Estadio Guaycura

El Club Atlético La Paz se prepara para su segundo compromiso como local en este Clausura 2026. En primer lugar, la escuadra sudcaliforniana recibirá a los Venados de Mérida este viernes 30 de enero a las 8:00 p. m. (hora local). Asimismo, el encuentro llega en un momento inmejorable para los paceños, quienes buscan consolidarse en la parte alta de la tabla tras un inicio de torneo sólido.

Por otro lado, la rivalidad entre ambos clubes ha crecido con capítulos memorables en la Liga de Expansión. De hecho, esta será la quinta vez que se midan en el Estadio Guaycura, donde el balance favorece a los locales con dos triunfos y un empate. Sin embargo, nadie olvida los cuartos de final del Clausura 2024, donde el Atlético eliminó a los yucatecos con una contundente actuación tanto en casa como de visita.

En cuanto a las individualidades, todos los ojos estarán puestos en Gil Alcalá. Por lo tanto, el arquero aurinegro llega como el líder de atajadas en toda la liga con 17 intervenciones. Debido a esto, su presencia tras ser nombrado en el 11 ideal de la jornada pasada genera una gran confianza en la defensa dirigida por Hugo “El Misionero” Castillo.

Duelo de amigos y conocidos

Además, el morbo deportivo aumenta por los vínculos entre ambos planteles. Por ejemplo, jugadores como Ulises Zurita y Héctor Sandoval han vestido ambas camisetas, lo que le da un toque especial al partido. Incluso, el capitán de Venados, Javier Casillas, fue formado por el actual técnico paceño en su etapa con Rayados, lo que asegura que ambos estrategas conocen bien sus piezas.

Asimismo, figuras como Martín Barragán se reencontrarán con excompañeros de su etapa en Morelia. Por consiguiente, se espera un juego muy táctico donde los detalles marcarán la diferencia. En resumen, el choque entre Aurinegros y Astados es una garantía de espectáculo para la afición que se dé cita en el inmueble de la calle cinco de mayo.

Finalmente, el club espera un lleno total para respaldar el invicto en casa. De esta manera, La Paz busca reafirmar que su estadio es una de las aduanas más difíciles del circuito. Con estas acciones, el equipo de la media península intenta dar un golpe de autoridad y demostrar que está listo para pelear por el título este semestre.

