Atlético La Paz listo para el Clausura 2026: estos son sus refuerzos

Atlético La Paz se renueva para el Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión arranca este viernes 9 de enero y Atlético La Paz debutará frente al Tapatío con una plantilla reforzada.

El equipo sudcaliforniano sumó jugadores de experiencia y juventud que buscarán marcar diferencia desde la primera jornada.

Carlos Robles, solidez en la defensa

Uno de los nombres más destacados es el de Carlos Robles, defensa originario de Tepic con recorrido en Primera División y Liga de Expansión.

Formado en las fuerzas básicas del Atlas, Robles acumuló más de 140 partidos en categorías juveniles y debutó con el primer equipo rojinegro, donde sumó 27 apariciones oficiales.

En la Liga de Expansión fue campeón con Tampico Madero en el Guardianes 2020 y también representó a México en el Mundial Sub-17 de India 2017. Su llegada aporta liderazgo y solidez defensiva al cuadro paceño.

Antonio Soto, equilibrio en el mediocampo

En el mediocampo, el refuerzo es Antonio de Jesús Soto López, de 24 años, quien llega procedente de Tepatitlán FC.

Con pasado en las fuerzas básicas de Toluca y Puebla, Soto debutó en Copa MX en 2019 y posteriormente acumuló experiencia en Liga de Expansión con Tlaxcala y Tepatitlán, además de pasos por Liga Premier.

En total, registra 67 partidos en la categoría de plata y se caracteriza por su intensidad y orden táctico, cualidades que lo convierten en una pieza clave para el equilibrio del equipo.

Bajas confirmadas

De cara a este torneo también se confirmaron las bajas de:

Luis “Chapo” Gutiérrez , quien regresa a Santos Laguna tras concluir su préstamo. Disputó 71 partidos en dos etapas con La Paz.

, quien regresa a tras concluir su préstamo. Disputó en dos etapas con La Paz. Rolando Flores, quien vuelve a Tigres. Sumó 18 encuentros y un gol como aurinegro.

Objetivo: liguilla

Con Robles y Soto como refuerzos principales, Atlético La Paz afronta el Clausura 2026 con la misión de mejorar su desempeño y pelear por puestos de liguilla.

El debut ante Tapatío será la primera prueba para medir el impacto de estas incorporaciones y el nuevo rumbo del equipo sudcaliforniano.

