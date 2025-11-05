Atlético La Paz construye bases sólidas y no descarta crecimiento ante posible regreso del ascenso

Un proyecto que crece desde la raíz

Con una visión de largo plazo, Club Atlético La Paz continúa consolidando su proyecto deportivo en la capital sudcaliforniana. Mientras la Federación Mexicana de Futbol (FMF) define los lineamientos para el posible regreso del ascenso a Liga MX en 2026, el equipo trabaja en fortalecer su estructura institucional y deportiva.

La vicepresidenta del club, Ivonne Romo Méndez, aseguró que desde su llegada a La Paz, el objetivo ha sido claro: construir un proyecto con bases firmes.

“Dependemos de lo que la Federación nos dicte, pero hemos trabajado de menos a más: fortaleciendo la afición, generando arraigo y formando un equipo que se sienta parte de la ciudad.”

Formación juvenil y arraigo local

Uno de los pilares del proyecto es el desarrollo de talento local. El club ha impulsado academias y un equipo piloto Sub-19, del cual varios jóvenes ya han sido convocados al primer equipo.

“Este proceso formativo es fundamental para que el proyecto tenga raíces en la comunidad”, destacó Romo Méndez.

Estadio Guaycura: evaluación para crecer

En cuanto a infraestructura, la directiva confirmó que se realizan evaluaciones técnicas para determinar la posible ampliación o remodelación del Estadio Guaycura, con miras a cumplir los requisitos de primera división.

“La capacidad actual es de 5 mil 200 aficionados. Sabemos que no cumple con los parámetros establecidos, pero estamos evaluando opciones para crecer”, explicó.

Buen momento rumbo a la Liguilla

Sobre el cierre del torneo Apertura 2025, Romo Méndez destacó el buen ánimo del plantel tras las recientes victorias ante Tepatitlán y Morelia.

“Vamos por el triunfo ante Atlante; este partido es todo o nada y queremos ver el Guaycura lleno.”

Martín Barragán, pieza clave del proyecto

La directiva también confirmó que el delantero Martín Barragán, actual goleador del equipo, mantiene contrato vigente por un año más.

“Martín llegó apenas para este torneo. Su contrato es anual, así que todavía nos queda mucho Barragán dentro del proyecto.”

Fundado en 2022, Atlético La Paz se ha consolidado como una franquicia representativa de Baja California Sur en la Liga de Expansión MX. Su enfoque combina formación de talento, desarrollo social y crecimiento deportivo sostenible, con una mirada puesta en el futuro.