Atlético La Paz rescata empate ante Alebrijes y se mantiene en zona de clasificación

En un partido intenso correspondiente a la Jornada 11 de la Liga Expansión MX, el Atlético La Paz empató 1-1 ante Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Tecnológico. El punto conseguido fuera de casa resultó valioso para los Aurinegros, que siguen dentro de la zona de clasificación.

El marcador se abrió al minuto 27, cuando Gilberto García, tras una gran asistencia de “Fideo” Álvarez, definió con precisión para adelantar al conjunto paceño. Sin embargo, poco antes del descanso, Sergio Meza aprovechó un rebote dentro del área y empató al 39’, sellando el marcador definitivo.

Defensas sólidas y punto valioso

Durante la segunda mitad, ambos equipos generaron oportunidades claras, pero las defensas y los porteros se mostraron sólidos, evitando más anotaciones. Con este empate, Atlético La Paz llegó a 13 puntos y ascendió a la octava posición de la tabla general, dentro de los puestos de clasificación.

El equipo dirigido por Hugo Castillo atraviesa un buen momento: en sus últimos cinco partidos suma tres victorias, dos empates y una derrota. Su rendimiento ha ido en ascenso y mantiene firmes las aspiraciones de avanzar a la Liguilla.

De vuelta a casa con la mira en la Jaiba Brava

El conjunto paceño regresará al Estadio Guaycura para preparar su próximo compromiso ante la Jaiba Brava de Tampico Madero, duelo clave rumbo al cierre del torneo.

“Nos llevamos un punto importante. Ahora toca volver a casa, seguir trabajando y enfocarnos en nuestro siguiente objetivo”, compartió el club a través de sus redes sociales.

Con cuatro jornadas restantes, los Aurinegros buscarán cerrar con fuerza la recta final del Apertura 2025 y asegurar su boleto a la siguiente fase.