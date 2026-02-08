¡Corazón paceño! Atlético La Paz rescata el empate ante Dorados y salva el invicto

El carácter de los sudcalifornianos se puso a prueba en territorio fronterizo. En primer lugar, el Club Atlético La Paz logró un emocionante empate 2-2 frente a los Dorados de Sinaloa en el Estadio Caliente. Asimismo, el resultado permite que los dirigidos por Hugo Castillo mantengan su racha de invictos en el Clausura 2026. Sin embargo, debido a los triunfos de Tepatitlán y Tapatío, el conjunto paceño cedió el liderato general para ubicarse en la tercera posición.

Desde el pitazo inicial, La Paz fue el dueño del balón con un 62% de posesión. De hecho, generaron diez oportunidades claras de gol, pero la falta de contundencia les pasó factura temprano. Debido a esto, Dorados aprovechó el balón parado y, al minuto 19, Lucas Suárez puso el 1-0 con un certero cabezazo. Ya en el segundo tiempo, de nuevo Suárez aumentó la ventaja a 2-0 tras un rebote en el área, poniendo contra las cuerdas al equipo aurinegro.

La reacción desde el banquillo

Por otro lado, la lectura del partido de Hugo Castillo fue clave para la remontada. Por ejemplo, el ingreso de Ricardo Rentería le dio otra cara al ataque; fue él quien provocó el autogol de Willian González para acortar distancias. Sin embargo, el momento de gloria llegó al minuto 86, cuando Ulises Jaimes cazó un rebote en el área chica para firmar el 2-2 definitivo. Por esta razón, el punto obtenido se celebró casi como una victoria en el vestidor paceño.

Pausa obligada y lo que viene

Sin duda, el invicto es un bálsamo para la afición, aunque el liderato se haya escapado momentáneamente. No obstante, el equipo entrará ahora en un largo receso de 20 días sin actividad oficial. En resumen, entre su jornada de descanso y la reprogramación de la fecha 7, el Atlético volverá a las canchas hasta el 28 de febrero. De igual forma, este tiempo servirá para que Castillo ajuste los detalles defensivos que permitieron los goles a balón parado.

Finalmente, el próximo reto será ante el Atlético Morelia, un duelo que servirá para confirmar si La Paz tiene lo necesario para recuperar la cima. En conclusión, rescatar el empate ante Dorados confirma que este equipo tiene la madurez necesaria para pelear por el título. Con estas acciones, el club sigue consolidándose como el máximo referente deportivo de Baja California Sur, manteniendo la ilusión de su gente en lo más alto.

