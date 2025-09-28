Atlético La Paz rescata un empate agónico ante Tlaxcala y suma cinco juegos sin perder

Un partido lleno de emociones

En un encuentro cargado de dramatismo, Atlético La Paz logró rescatar un empate 3-3 ante Tlaxcala FC, después de remontar en tiempo de compensación con dos goles que cambiaron por completo el rumbo del duelo.

El marcador se abrió al minuto 20, cuando David González adelantó a los locales desde el punto penal.

Reacción y sufrimiento aurinegro

En la segunda parte, el capitán Martín Barragán igualó el partido al 53’, pero la respuesta de los de la Jauría fue inmediata. Jordan Silva, de cabeza al 78’, y Partida al 86’, parecían sentenciar la derrota paceña con un 3-1 que lucía definitivo.

Final de infarto en Tlaxcala

Cuando todo apuntaba a una derrota, llegó la épica reacción. Con cinco minutos de compensación, Horacio Torres descontó al 92’ y devolvió la esperanza. Apenas dos minutos después, al 94’, Ulises Jaimes, quien había ingresado de cambio, firmó el 3-3 definitivo que desató la euforia del equipo visitante.

El empate, que sabe a triunfo para los aurinegros, les permite extender su racha positiva a cinco partidos sin conocer la derrota y mantenerse en la quinta posición de la tabla general.

El próximo compromiso para los dirigidos por Hugo Norberto Castillo será en casa, cuando reciban a Cancún FC en el Estadio Guaycura.