Atlético La Paz se juega su última oportunidad rumbo a la liguilla

A dos partidos del todo o nada

Con solo dos partidos por disputar, Atlético La Paz entra a la fase decisiva del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El equipo aún tiene una posibilidad de clasificar a la liguilla, aunque su margen de error es mínimo.

Actualmente, el conjunto paceño ocupa la novena posición con 14 puntos. Solo tiene seis unidades en disputa, por lo que necesita ganar ambos encuentros y esperar que los equipos que lo superan no sumen puntos.

Lee más: Atlético La Paz deja ir el triunfo y complica su pase a liguilla

¿Qué necesita para clasificar?

Si logra las dos victorias, alcanzaría los 20 puntos, cifra que históricamente ha sido suficiente para entrar a la fase final. Sin embargo, el pase también dependerá de la diferencia de goles y de resultados externos.

Con solo una victoria o menos, sus probabilidades se reducen drásticamente.

Rivales complicados en el cierre

El cierre del torneo no será sencillo. Primero enfrentará a Tepatitlán F.C., un rival directo que también pelea por un lugar en la liguilla. Después, recibirá a Atlante F.C., sublíder del torneo y uno de los favoritos al título.

Según cálculos deportivos, las posibilidades actuales de clasificación para La Paz rondan entre 30 y 40%. No obstante, podrían aumentar hasta 70% si consigue dos triunfos consecutivos.

Lee más: Sudcalifornianos brillan en el Mundial de Ciclismo de Pista en Chile

Para el equipo sudcaliforniano, cada minuto será una final. La afición espera que esta vez la historia sea distinta. El sueño de la liguilla aún está ahí, pero solo depende de ellos.