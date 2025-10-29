Atlético La Paz se juega su última oportunidad rumbo a la liguilla
A dos partidos del todo o nada
Con solo dos partidos por disputar, Atlético La Paz entra a la fase decisiva del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El equipo aún tiene una posibilidad de clasificar a la liguilla, aunque su margen de error es mínimo.
Actualmente, el conjunto paceño ocupa la novena posición con 14 puntos. Solo tiene seis unidades en disputa, por lo que necesita ganar ambos encuentros y esperar que los equipos que lo superan no sumen puntos.
¿Qué necesita para clasificar?
Si logra las dos victorias, alcanzaría los 20 puntos, cifra que históricamente ha sido suficiente para entrar a la fase final. Sin embargo, el pase también dependerá de la diferencia de goles y de resultados externos.
Con solo una victoria o menos, sus probabilidades se reducen drásticamente.
Rivales complicados en el cierre
El cierre del torneo no será sencillo. Primero enfrentará a Tepatitlán F.C., un rival directo que también pelea por un lugar en la liguilla. Después, recibirá a Atlante F.C., sublíder del torneo y uno de los favoritos al título.
Según cálculos deportivos, las posibilidades actuales de clasificación para La Paz rondan entre 30 y 40%. No obstante, podrían aumentar hasta 70% si consigue dos triunfos consecutivos.
Para el equipo sudcaliforniano, cada minuto será una final. La afición espera que esta vez la historia sea distinta. El sueño de la liguilla aún está ahí, pero solo depende de ellos.
