¡Agónico y liderato! Atlético La Paz vence a Venados en el último minuto

El Estadio Guaycura fue testigo de una noche mágica donde la perseverancia rindió frutos. En primer lugar, el Club Atlético La Paz logró una victoria cardiaca de 1-0 sobre Venados de Mérida. Asimismo, este resultado no solo mantiene el invicto del equipo, sino que los catapulta al liderato general de la competencia con 8 puntos, cerrando un mes de enero prácticamente perfecto para la escuadra sudcaliforniana.

Por otro lado, el trámite del encuentro fue un monólogo aurinegro durante la mayor parte del tiempo. De hecho, tras una primera mitad donde Gil Alcalá salvó su meta con una atajada espectacular a mano cambiada, el segundo tiempo fue un asedio total de los locales. Debido a esto, el portero visitante, Santiago Ramírez, se había convertido en la figura con 12 paradas clave. Sin embargo, al minuto 90, Ulises Zurita desbordó por la banda y sirvió un balón preciso para que Edgar Alaffita definiera cruzado, desatando la locura en las gradas.

En cuanto al desempeño táctico, el técnico Hugo “El Misionero” Castillo se mostró orgulloso de la identidad que ha mostrado el plantel. “El equipo ha buscado por todos los medios, es protagonista y no baja los brazos. Al final tuvimos el premio que fue un desahogo para todos”, señaló el estratega al finalizar el duelo. Incluso, destacó que sumar tres porterías en cero consecutivas es reflejo del compromiso total de sus jugadores.

Saldo positivo y liderato en solitario

Sin duda, el inicio de este Clausura 2026 ha superado las expectativas. Por esta razón, el saldo de dos victorias y dos empates coloca a los paceños en una posición privilegiada. No obstante, Castillo sabe que no pueden relajarse, ya que se avecina un mes de febrero con varios compromisos fuera de casa. “Este resultado nos sirve mucho para fortalecer lo que se viene haciendo; la entrega de los jugadores es del 100%”, puntualizó.

Igualmente, el invicto y la solidez defensiva han convertido al Guaycura en una verdadera fortaleza. En resumen, el proyecto del Atlético La Paz sigue creciendo con pasos firmes, mostrando un fútbol ofensivo que gusta a la tribuna. Por consiguiente, el equipo aprovechará los próximos días para recuperar a sus jugadores lesionados y mantener el ritmo competitivo que los tiene hoy en lo más alto del fútbol de plata en México.

Finalmente, la afición despidió al equipo entre aplausos, reconociendo el esfuerzo de nunca bajar los brazos ante un rival que se dedicó a defender. En conclusión, La Paz tiene equipo para soñar con cosas grandes este semestre. Con estas acciones, el club reafirma su compromiso con la identidad sudcaliforniana y su ambición de ser protagonista en cada cancha que pise.

