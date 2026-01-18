Atlético La Paz logra su primera victoria del Clausura 2026

El Club Atlético La Paz consiguió su primera victoria del Clausura 2026 al imponerse con autoridad 3-0 frente a Correcaminos, en un partido donde los sudcalifornianos mostraron dominio desde el inicio y contundencia en ataque.

El marcador se abrió apenas al minuto 7, cuando Óscar Millán desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que Edgar Alaffita anticipó en el primer poste para rematar de cabeza y poner el 1-0.

Los paceños mantuvieron la presión y al minuto 41 ampliaron la ventaja. Ulises Zurita inició la jugada desde su propio campo y asistió de cabeza a Martín Barragán, quien definió con calma ante la salida del portero Edson Reséndiz para el 2-0.

En la segunda parte, el equipo visitante liquidó el encuentro apenas al minuto 46. Un balón filtrado de Alaffita hacia Barragán fue cortado por el defensor Juan Martínez, pero en su intento de despeje terminó rebotando con fuerza en el capitán aurinegro, que firmó su doblete y el definitivo 3-0.

Impulso en la tabla

Con este resultado, el conjunto dirigido por Hugo Castillo suma cuatro puntos y se coloca en la segunda posición de la tabla, a la espera de que concluya la jornada.

La victoria representa un impulso anímico importante para los sudcalifornianos, que ahora se preparan para su segunda visita consecutiva, el próximo viernes 23 de enero ante Mineros de Zacatecas.

El triunfo no solo significa la primera victoria del torneo, sino también una muestra de regularidad y solidez en el esquema de Castillo, que busca consolidar al equipo paceño como protagonista en el Clausura 2026.

