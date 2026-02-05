El líder pone a prueba su corona: Atlético La Paz visita a Dorados en duelo de viejos conocidos

La Liga de Expansión MX se traslada a la frontera para un choque de alto voltaje. En primer lugar, el Club Atlético La Paz, actual líder del Clausura 2026, enfrentará a los Dorados de Sinaloa este sábado 7 de febrero. Asimismo, el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Caliente de Tijuana, una sede que el conjunto paceño visita apenas por segunda ocasión en su corta historia. El partido arrancará a las 8:00 pm (hora de La Paz) y promete ser una batalla táctica de primer nivel.

Por otro lado, la rivalidad entre ambas instituciones está llena de matices y conexiones personales. De hecho, el estratega aurinegro, Hugo “El Misionero” Castillo, conoce bien las entrañas del conjunto sinaloense, pues fue auxiliar técnico ahí en 2009. Debido a esto, el planteamiento de juego será clave, especialmente porque en el banquillo contrario se encuentra Francisco “Paco” Ramírez, un director técnico que ha dirigido a varios jugadores que hoy defienden la camiseta de La Paz, como es el caso de Óscar Millán.

En cuanto al historial, el balance como visitante para los sudcalifornianos registra una victoria y dos derrotas. Sin embargo, La Paz llega en su mejor momento, con una ofensiva comandada por Martín Barragán y Ulises Jaimes, quienes ya saben lo que es anotarle al “Gran Pez”. Por lo tanto, el objetivo primordial es traerse los tres puntos para evitar que los perseguidores en la tabla general les den alcance. Incluso, el morbo aumenta con la presencia de jugadores con pasado en ambos clubes, como Flavio Santos, Alam Galindo y Héctor Sandoval.

Conexiones y cuentas pendientes

Sin duda, el vestidor de ambos equipos se siente como una reunión de exalumnos. Por ejemplo, Edgar Alaffita de La Paz y Luis García de Dorados compartieron glorias en el Atlante, llegando juntos a una final. No obstante, esa amistad quedará de lado una vez que ruede el balón. Por esta razón, la intensidad está garantizada, ya que Dorados necesita escalar posiciones con urgencia, mientras que el Atlético quiere demostrar que su paso perfecto no es obra de la casualidad.

Igualmente, cabe destacar el duelo de talentos jóvenes como Gilberto García y Dylan Guajardo, quienes fueron compañeros de campeonato en el Tapatío y hoy se verán las caras como rivales. En resumen, el partido en Tijuana es más que un simple duelo de liga; es un enfrentamiento de estrategias y conocimiento mutuo. De igual forma, el apoyo de la afición paceña que realice el viaje a la frontera será fundamental para impulsar al equipo en una de las aduanas más complicadas del circuito.

Finalmente, el cuerpo médico aurinegro trabaja a marchas forzadas para tener al plantel en las mejores condiciones posibles para el sábado. En conclusión, Atlético La Paz tiene ante sí la oportunidad de dar un golpe de autoridad y reafirmar por qué es el rival a vencer en este 2026. Con estas acciones, el equipo del “Misionero” busca seguir escribiendo su historia con letras de oro en la Liga de Expansión.

