Atlético La Paz visita a Mineros: buscan romper la maldición en Zacatecas este viernes

El Club Atlético La Paz se prepara para un nuevo desafío fuera de casa. Este viernes 23 de enero, el equipo sudcaliforniano visitará a los Mineros de Zacatecas. El encuentro corresponde a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX. Los dirigidos por el cuerpo técnico aurinegro llegan con el ánimo a tope tras sus recientes resultados positivos.

Los “Paceños” atraviesan una racha importante de victorias consecutivas como visitantes. Primero vencieron en Tepatitlán al cierre del torneo pasado y apenas la semana anterior ganaron en Ciudad Victoria. Sin embargo, el Estadio Carlos Vega Villalba representa un muro difícil de superar. En sus tres visitas anteriores a suelo zacatecano, el equipo de Baja California Sur ha sumado tres derrotas.

La rivalidad entre ambos clubes ha crecido en los últimos años. Un momento doloroso para la afición de La Paz ocurrió en el Play-In del Clausura 2024. En aquella ocasión, Mineros eliminó a los sudcalifornianos con un marcador de 3-2. Ahora, el Atlético tiene la oportunidad de cobrar revancha y demostrar que el equipo ha madurado para ser protagonista en este certamen.

Caras conocidas y hombres clave en el ataque aurinegro

El duelo tiene ingredientes especiales debido a que varios jugadores han defendido ambas camisetas. Elementos como Luis “Vaquero” Morales, Horacio Torres y Andrés Mendoza conocen bien ambas instituciones. En el ataque, la mirada estará puesta en Martín Barragán y Ulises Jaimes, quienes son los hombres de confianza para perforar la portería de los locales en esta jornada.

Por parte de los zacatecanos, jugadores como Mauro Pérez y José Ávila suelen ser peligrosos en su cancha. El Atlético deberá mantener un orden defensivo impecable para no permitir que la localía de Mineros se imponga. El objetivo es claro: traerse los tres puntos a la capital de BCS y consolidarse en los primeros lugares de la tabla general.

Este partido servirá para medir el verdadero crecimiento del conjunto paceño. Lograr un triunfo en una plaza donde nunca han ganado enviaría un mensaje de autoridad al resto de la liga. La afición podrá seguir las incidencias del juego a través de las plataformas oficiales. El Atlético La Paz quiere seguir soñando en grande en este Clausura 2026.

