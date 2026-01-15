Club Atlético La Paz visita a Correcaminos en la Jornada 2 del Clausura 2026

El Club Atlético La Paz afrontará este viernes 16 de enero su primer partido como visitante en el Clausura 2026, cuando se mida a los Correcaminos de la UAT en el Estadio Marte R. Gómez en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El duelo, correspondiente a la Jornada 2, se disputará a las 6:00 pm (hora de La Paz) y 7:00 pm (hora del centro de México).

Los Aurinegros, dirigidos por Hugo Castillo, llegan tras empatar en su debut contra Tapatío. Ahora buscarán sumar sus primeros tres puntos del torneo ante un rival que inició con derrota.

Atlético La Paz intentará romper una racha negativa en Ciudad Victoria, donde acumula tres derrotas en tres visitas. Bajo el mando de Castillo, el equipo ya ha superado antecedentes adversos frente a rivales como Atlético Morelia y Tepatitlán, por lo que la misión no parece imposible.

Historial y recuerdos clave

En el historial de enfrentamientos, tres jugadores del actual plantel paceño han marcado goles contra Correcaminos: Horacio Torres, Jorge Ferrer y Gilberto García. Por parte de la UAT, destacan anotaciones de Diego Pineda, Daniel Cisneros, Jesús Salas y Gerardo Moreno.

El recuerdo más especial para los Aurinegros se remonta al Clausura 2023, cuando Adrián Justo firmó el único hat-trick en la historia del club precisamente ante Correcaminos. Además, el primer partido de fase final que disputó La Paz fue contra la UAT en el Play-In del Apertura 2023, donde se impuso 1-0 con gol de Flavio Santos.

Rivalidad y reencuentros

La rivalidad también tiene tintes de reencuentro. Seis jugadores han vestido ambas camisetas: Ramón Salas, Jorge Cruz, Luis “Vaquero” Morales, Vladimir Moragrega, Fabián “Ruso” Salas y Nahúm Gómez. Este último, apodado “El Rayo”, jugó con La Paz desde el Apertura 2022 hasta el Clausura 2025, acumulando 11 goles y 20 asistencias, antes de emigrar al Real Estelí de Nicaragua.

El técnico Hugo Castillo también conoce bien a elementos de Correcaminos, pues dirigió al portero Edson Reséndiz en la categoría Sub-20 de Rayados de Monterrey. Otros cruces de carrera incluyen a Yair Delgadillo, quien compartió fuerzas básicas en Atlas con Daniel “Fideo” Álvarez, y a Tony López, auxiliar técnico de La Paz, que jugó junto a Ronaldo Prieto, hoy refuerzo de la UAT, en la Jaiba Brava durante el Clausura 2020.

El partido en Ciudad Victoria promete intensidad y recuerdos de una rivalidad que ha dejado momentos clave en la corta historia de Atlético La Paz. Para los Aurinegros, sumar su primera victoria como visitantes ante Correcaminos sería un paso importante en el arranque del Clausura 2026 y un impulso rumbo a sus aspiraciones de liguilla.

